Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Ismaila Coulibaly iddiası!
Galatasaray kongre sürecinin bitmesini beklerken İngilitere'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Skysports Sarı-Kırmızılı kulübün Sheffield United'ın Malili orta saha oyuncusu Coulibaly'yi istediği iddia etti.
Galatasaraykongre sürecinin bitmesini beklerken İngilitere'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Skysports Sarı-Kırmızılı kulübün Sheffield United'ın Malili orta saha oyuncusu Coulibaly'yi istediği iddia etti. Takvim'in derlediği habere gçre; 20 yaşındaki oyuncu için 12.9 milyon sterlin bonservis bedeli belirleyen İngiliz kulübünün Galatasaray ile bir görüşme yaptığı ve Coulibaly'yi Milan'ın da istediği vurgulandı.