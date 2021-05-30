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Son dakika transfer haberleri: için Ismaila Coulibaly iddiası!

kongre sürecinin bitmesini beklerken 'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Skysports Sarı-Kırmızılı kulübün 'ın Malili orta saha oyuncusu Coulibaly'yi istediği iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray için Ismaila Coulibaly iddiası!
kongre sürecinin bitmesini beklerken 'den sürpriz bir transfer haberi geldi. Skysports Sarı-Kırmızılı kulübün 'ın Malili orta saha oyuncusu Coulibaly'yi istediği iddia etti. 'in derlediği habere gçre; 20 yaşındaki oyuncu için 12.9 milyon sterlin bonservis bedeli belirleyen İngiliz kulübünün Galatasaray ile bir görüşme yaptığı ve Coulibaly'yi 'ın da istediği vurgulandı.
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