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Son dakika transfer haberi: Sola yeni Nijeryalı

Son dakika transfer haberi: Yeni sezona güçlü bir kadro ile merhaba demek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cimbom'un 'yu milli takımda yedeğe atan 'a teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sola yeni Nijeryalı

'da teknik direktör yok ama yoğun bir transfer gündemi var. Sürekli olarak yepyeni ve farklı isimlerle anılan sarı-kırmızılı ekiple ilgili son iddia 'den geldi. Galatasaray'ın 'na yükselen 2000 doğumlu 'a teklif yaptığı iddia edildi.

. Ligi takımlarından 'de bu sezon 26 maçta 11 gol ve 2 asistle oynayan 'un, 'yu da geçerek milli takıma seçildiği hatırlatıldı. Scout ekibinin önerdiği Marcus'un 1 milyon euro civarındaki bonservis maliyeti nedeniyle transfer edilmek istendiği öğrenildi.

SKORER SOLAK

Feirense altyapısında yetişen ve profesyonel sözleşme imzalayan Abraham Marcus'un 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ikinci liginde geçen sezon 26 maça çıkıp 11 gol attı, 2 de asist yaptı.

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