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için flaş transfer iddiası! Ne ne de ...

'ın bu sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan için her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Son olarak İtalyan Tuttomercato, yıldız futbolcunun bonservisi için Beşiktaş ile beraber ve 'ın girişimlerde bulunduğunu aktarırken, Ghezzal'ın başka kulüplerden teklif beklediği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 16:26 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 16:30
Rachid Ghezzal için flaş transfer iddiası! Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray...

'ın sezon başında 'den kiraladığı , gösterdiği performansla formunun zirvesine çıkmış ve siyah beyazlıların yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Sezonun sona ermesiyle beraber yıldız futbolcu için çeşitli transfer spekülasyonları gündeme gelirken, Beşiktaş ile beraber ve 'ın, kulübünden bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı ortaya çıktı.

GHEZZAL'IN İSTEĞİ BAŞKA!
İtalyan Tuttomercato, Ghezzal için sürpriz bir habere imza attı. İddiaya göre yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta memnun ancak asıl tercihi başka olacak.

Buna göre Ghezzal, öncelikle Avrupa'nın dev kulüplerinin, transfer için kapıyı çalmasını bekliyor. Bununla beraber yıldız futbolcu, eski takımı Fiorentina'dan da gelecek olası bir teklifi kabul etmeye hazır.


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