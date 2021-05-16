Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

Süper Lig'de sezonu ikincisi sırada noktalayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları için mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın gruplara kalmak için önünde iki ihtimal bulunuyor.
M. UNITED'I DESTEKLEYECEK!
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından playoff turuna yükselmeye çalışacak.
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarna katılmayı hedefleyecek.