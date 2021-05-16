Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın yolu! İki ihtimal...

'de 2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayarak bileti alan 'ı gruplara kalmak için zorlu bir yol bekliyor. Sarı-kırmızılılar, ile arasında oynanacak finalinin sonucuna göre grupları için iki veya üç eleme turu oynamak zorunda kalacak. İşte Galatasaray'ı bekleyen ihtimaller ve muhtemel rakipler... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 16:27
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

Süper Lig'de sezonu ikincisi sırada noktalayan , grupları için mücadele etme hakkı kazandı. 'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın gruplara kalmak için önünde iki ihtimal bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

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, 'ni kazanırsa liginde de bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle , 'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından playoff turuna yükselmeye çalışacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

, 'ni kazanırsa liginde bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle , ikinci ön eleme turundan 'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarna katılmayı hedefleyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan üç rakibi var. İkinci ön eleme turunda mücadele ederse Celtic, üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek olursa Benfica ve Shakhtar Donetsk...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

Diğer kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şöyle:

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

2. ÖN ELEME TURU

İskoçya 2'incisi: Celtic
Çekya 2'incisi: Sparta Prag/Jablonec
Hollanda 2'incisi: PSV / AZ Alkmaar
Avusturya 2'incisi: Rapid Wien/Linz/Sturm Graz
Danimarka 2'incisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu! İki ihtimal...

3. ÖN ELEME TURU

Yukarıdaki rakiplere ek olarak;

Portekiz 3'üncüsü: Benfica
Ukrayna 2'incisi: Shakhtar Donetsk
Fransa 3'üncüsü: PSG/Monaco/Lyon
Rusya 2'incisi: Spartak / Lokomotiv
Belçika 2'incisi: Brugge / Genk / Anderlecht / Antwerp

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