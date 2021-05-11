Denizlispor - Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Denizlispor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Ali, Muhammet, Leismann, Sakıb, Hasan, Tusha, Murawski, Mix, Recep, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu

📺 DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

👉 42. RANDEVU

Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

Süper Lig'in 41. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakalara göre ilk 11'lerinde ikişer değişiklik yaptı.

Ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Hatayaspor müsabakasından farklı olarak 2 isme şans verdi. Geçen hafta forma giyenlerden Emirhan Kaşcıoğlu ile Hadi Sacko'nun yerine Fabiano Leismann ile Veton Tusha yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verdiği Henry Onyekuru ile Radamel Falcao'nun yerine Arda Turan ile Halil Dervişoğlu forma giydi.

Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve Peter Etebo'nun Denizli'ye getirilmediği Galatasaray'da yapılan kontrollerin ardından Mustafa Muhammed de yedek kulübesinde yer aldı.

FATİH TERİM'İN 400. LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Yukatel Denizlispor maçına kadar çıktığı 399 lig karşılaşmasından 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.