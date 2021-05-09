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Kartal avcısı !

, karşısında sürpriz yapıp son haftaların öne çıkan ismi 'nu kenara çekti, ile maça başladı. Kolombiyalı yıldız da hocasının güvenini boşa çıkartmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 07:27
Kartal avcısı Falcao!

, karşısında sürpriz yapıp son haftaların öne çıkan ismi 'nu kenara çekti, ile maça başladı. Kolombiyalı yıldız da hocasının güvenini boşa çıkartmadı. 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan , 'un kullandığı frikik atışında 'nın kendisini düşürmesi nedeniyle penaltı kazandı. 45+1. Dakikada topun başına geçen ünlü futbolcu, topu ağlarla buluşturdu. 35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 9. golünü atmış oldu. 11 Kasım 2010'da , 15 Mart 2012'de , 17 Ekim 2017'de formalarıyla Beşiktaş'a gol atan Falcao, dün akşam 'nda oynanan maçta da siyah-beyazlıları es geçmedi.

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