Kartal avcısı Falcao!

Fatih Terim, Beşiktaş karşısında sürpriz yapıp son haftaların öne çıkan ismi Halil Dervişoğlu'nu kenara çekti, Radamel Falcao ile maça başladı. Kolombiyalı yıldız da hocasının güvenini boşa çıkartmadı. 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Gedson'un kullandığı frikik atışında Atiba'nın kendisini düşürmesi nedeniyle penaltı kazandı. 45+1. Dakikada topun başına geçen ünlü futbolcu, topu ağlarla buluşturdu. 35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 9. golünü atmış oldu. 11 Kasım 2010'da Porto, 15 Mart 2012'de Atletico Madrid, 17 Ekim 2017'de Monaco formalarıyla Beşiktaş'a gol atan Falcao, dün akşam Türk Telekom'nda oynanan maçta da siyah-beyazlıları es geçmedi.