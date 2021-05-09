11 yıl sonra gol attı

Galatasaray'da Arda Turan, Beşiktaş derbisine yedeklerde başladı ve 73. dakikada Ryan Babel'in yerine dahil oldu. Arda, oyuna girdikten 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor, Göztepe ve Trabzonspor müsabakalarından sonra 4. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de 11 yıl sonra Beşiktaş'a gol atmış oldu. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Turan, Galatasaray kenar yönetimine koştu. Terim ve yedek kulübesindeki isimlerle birlikte büyük coşku yaşadı.