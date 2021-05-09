Haberler Galatasaray 11 yıl sonra gol attı

11 yıl sonra gol attı

'da , derbisine yedeklerde başladı ve 73. dakikada 'in yerine dahil oldu. Arda, oyuna girdikten 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 07:32
11 yıl sonra gol attı

'da , derbisine yedeklerde başladı ve 73. dakikada 'in yerine dahil oldu. Arda, oyuna girdikten 3 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon , ve müsabakalarından sonra 4. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, 'de 11 yıl sonra Beşiktaş'a gol atmış oldu. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Turan, Galatasaray kenar yönetimine koştu. Terim ve yedek kulübesindeki isimlerle birlikte büyük coşku yaşadı.

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