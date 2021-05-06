Galatasaray'da seçim iptal edildi

ŞİMDİ NE OLACAK?
Seçin iptal oldu ve bundan sonra neler yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Öncelikli olarak Mustafa Cengiz yönetimi, yeni bir tarih belirlenene kadar görevde kalmaya devam edecek. Yeni tarih 17 Mayıs'ta bitecek kapanmanın ardından alınacak kararlara göre şekillenecek. Eğer her şey yolunda gider, tam kapanma kalkarsa en erken temmuz ayının ilk haftasına kongre konuşulması söz konusu...
SORUNLAR BÜYÜYEBİLİR
Galatasaray'da seçim bir kez daha gerçekleştirilemezken birçok konu da kilitlenmiş oldu. Özellikle de teknik direktör Fatih Terim ve 12 oyuncunun sezon sonunda sözleşmelerinin tamamlanacak olması büyük bir sıkıntıya yol açacak gibi duruyor. Ayrıca yeni transfer dönemine girilecek. Acil bekleyen ödemelerin durumu da belirsizliğe bürünürken mevcut yönetimin bölünmüş yapısı da taraftarları endişelendiriyor.
ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR
* Teknik direktör Fatih Terim'in 2+3 opsiyonlu sözleşmesinin ilk bölümü dolacak.
* Yeni transfer dönemi başlayacak.
* Saracchi, Etebo, Halil, Onyekuru ve Gedson'un kiralık anlaşmaları bitecek.
* Arda, E.Akbaba, Şener, Donk, Linnes, E.Taşdemir, Ömer'in sözleşmeleri bitiyor.
* Mayıs sonunda 280 milyon TL'ye yakın ödeme yapılması gerektiği belirtiliyor. Özellikle yabancı oyuncuların sorun çıkarma ihtimali büyük.
TERİM BIRAKIR MI?
Gözler şimdi Terim'e çevrildi. Başkan Cengiz'in bir dost sohbetinde "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a... Kulübe verilen uçuş haklarını kullanıyor" dediği ileri sürülmüştü. Terim de "Galatasaraylılara verdiğim söz için yutkunuyorum" yanıtını vermişti. 2+3 yıllık sözleşmenin 2 yılını dolduran Terim'in, Cengiz ile çalışma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
İSTİFALAR PEŞPEŞE GELDİ
29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yönetimden peş peşe istifa haberleri geldi. Daha önce Başkan Cengiz'in istifasını istemesine rağmen görevi bırakmayan yönetici Mahmut Recevik, erteleme kararı sonrası yönetimden istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yöneticiler Emre Erdoğan ve İlber Aydemir de istifa etti. 12 olan üye sayısı 9'a düştü. Tüzüğe göre sayı 6'ya düşerse otomatikman seçime gidilyor.
ELMAS: SEÇİM YAPILACAK
Başkan adayı Burak Elmas, iptal kararına "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.