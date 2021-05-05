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Son dakika haberleri | 'da transferler Diagne'den!

'de ile sezonun en kritik maçına çıkacak olan , gelecek sezon için de çalışmalarına ara vermiyor. Sarı-kırmızılılar yeni transferler için kaynak ararken 'den Diagne müjdesi geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da transferler Diagne'den!

'de Mbaye Diagne iyice göze girdi. 'ı da boş geçmeyen Senegalli forvet, Premier Lig'de sergilediği 3 gol-2 asistlik performansla kendisini kanıtladı.

'e düşse dahi 29 yaşındaki golcü ile devam etmek isteyen , sezon biter bitmez 'la masaya oturacak. Tarafların 4-5 milyon Euro bonserviste anlaşması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Diagne'den gelen parayı ve transferlerinde kullanacak. Sabah'ın haberine göre Gedson'u 'dan 1 yıl daha kiralama hedefinde olan Galatasaray, 'dan Halil'in bonservisini almaya çalışacak. 'in 'Takımda kalmalarını istiyorum' dediği iki oyuncu için toplam 4 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı. Yeni seçilecek yönetim, transferde önceliği bu iki genç yıldıza verecek.

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