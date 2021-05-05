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'da Alioski transferi tamam! Açıklanma tarihi...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar ile ön protokol imzaladığı iddia edilen 'nin transferinin açıklanması için ligin tamamlanmasını beklediği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Alioski transferi tamam! Açıklanma tarihi...

G.Saray ile ön protokol imzaladığı iddia edilen 'nin transferinin açıklanması için ligin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Galatasaray'da Alioski transferi tamam! Açıklanma tarihi...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol bek, Leeds United kulübünün sözleşme önerisini düşük bulması nedeniyle kabul etmemişti.

Galatasaray'da Alioski transferi tamam! Açıklanma tarihi...

'ın ilgisi ve teklifinden memnun kalan Alioski'nin Leeds United taraftarlarının tepkisinden çekindiği için sarı-kırmızılı yöneticilerden açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi. Ayrıca kendisi de ısrarlı sorulara yanıt vermekten kaçınmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Alioski transferi tamam! Açıklanma tarihi...

Alioski, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Saracchi'nin boşluğunu dolduracak.

Galatasaray'da Alioski transferi tamam! Açıklanma tarihi...

Kuzey Makedonyalı futbolcu, bu sezon Premier League'te 32 maça çıktı, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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