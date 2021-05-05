Galatasaray'da Alioski transferi tamam! Açıklanma tarihi...

G.Saray ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Ezgjan Alioski 'nin transferinin açıklanması için ligin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Galatasaray'ın ilgisi ve teklifinden memnun kalan Alioski'nin Leeds United taraftarlarının tepkisinden çekindiği için sarı-kırmızılı yöneticilerden açıklama yapmamalarını istediği öğrenildi. Ayrıca kendisi de ısrarlı sorulara yanıt vermekten kaçınmaya devam ediyor.