Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

Galatasaray'da lig yarışı kadar 29 Mayıs'ta yapılacak kongre de merakla izleniyor. Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kongrede aday olacağını açıklarken gözler Başkan Mustafa Cengiz'deydi.
Galatasaray'da lig yarışı kadar 29 Mayıs'ta yapılacak kongre de merakla izleniyor. Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kongrede aday olacağını açıklarken gözler Başkan Mustafa Cengiz'deydi.
Tüm ısrarlı sorulara karşın bugüne kadar açık vermeyen Cengiz'in adaylık başvurusu yapabilmek için imza toplamaya başladığı ortaya çıktı.
Galatasaray'da başvuru için son tarih 7 Mayıs ve adayların 100 imza ile Divan Kurulu Başkanlığı'na başvuru yapması gerekiyor.
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ERTELEME GELEBİLİR
Son dönemde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak başta, yönetimdeki bazı isimlerle arası açılan Mustafa Cengiz'in yeni listesi merakla bekleniyor.
Bu arada seçim sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı ve aday olmak için hazırlık yapan Tuncer Hunca, Eşref Hamamcıoğlu lehine çekilme kararı aldı.
Öte yandan geri sayım sürse de seçimlerin ertelenme ihtimali de bulunuyor. Dernekler masasının, 17 Mayıs tarihinde sona erecek kapanmanın ardından yaşanacaklara göre Galatasaray'la ilgili net kararını bildirmesi bekleniyor.