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Son dakika haberleri | 'da başkanlık yarışı kızışıyor!

29 Mayıs'ta başkanlık seçimine gitmeyi hedefleyen 'da yarış kızışıyor. Sarı-kırmızılılarda şu ana dek , ve kongrede aday olacağını açıkladı. Mevcut başkan 'in de adaylık başvurusunu resmiyete dökebilmek için imza topladığı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

'da lig yarışı kadar 29 Mayıs'ta yapılacak kongre de merakla izleniyor. Şu ana kadar , ve kongrede aday olacağını açıklarken gözler Başkan 'deydi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

Tüm ısrarlı sorulara karşın bugüne kadar açık vermeyen Cengiz'in adaylık başvurusu yapabilmek için imza toplamaya başladığı ortaya çıktı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

'da başvuru için son tarih 7 Mayıs ve adayların 100 imza ile Başkanlığı'na başvuru yapması gerekiyor.

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Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

ERTELEME GELEBİLİR

Son dönemde ikinci başkan başta, yönetimdeki bazı isimlerle arası açılan 'in yeni listesi merakla bekleniyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

Bu arada seçim sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı ve aday olmak için hazırlık yapan , lehine çekilme kararı aldı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

Öte yandan geri sayım sürse de seçimlerin ertelenme ihtimali de bulunuyor. Dernekler masasının, 17 Mayıs tarihinde sona erecek kapanmanın ardından yaşanacaklara göre 'la ilgili net kararını bildirmesi bekleniyor.

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