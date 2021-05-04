Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor!

Galatasaray'da lig yarışı kadar 29 Mayıs'ta yapılacak kongre de merakla izleniyor. Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kongrede aday olacağını açıklarken gözler Başkan Mustafa Cengiz'deydi.

Tüm ısrarlı sorulara karşın bugüne kadar açık vermeyen Cengiz'in adaylık başvurusu yapabilmek için imza toplamaya başladığı ortaya çıktı.