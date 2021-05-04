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Son dakika GS haberleri | 'ın planı! 2 yıldız yerine...

'de ile çok kritik bir maça çıkacak olan , bir yandan da gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek olan , devam edecekmiş gibi planlamasını yaptı. Takımdaki kiralık isimler için kararını veren Terim, için iki yıldızını sildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı! 2 yıldız yerine...

Cimbom'un hücumdaki yeni silahı oyunuyla mest ediyor. Gol şanssızlığını da 'ne yolladığı füze ile aşan 21 yaşındaki futbolcu Aslan'ın transferde 1 numalı opsiyonu. gelecek sezon onu istediğini resmen duyurdu. Ancak İmparator endişeli. Çünkü seçimin yapılıp yapılmayacağı veya kimin geleceği belirsiz. Daha büyük bir sorun daha var. Halil transfer edilirken sözleşmesine satın alma opsiyonu yazdırılmamıştı. Bu da onu ve kulübünü tüm tekliflere açık hale getiriyor.

ALBAYRAK İLGİLENİYOR

Mevcut yönetimden 'şimdilik' ön görüşmeleri yürütüyor. Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İstedikleri 4 milyon euro'luk rakamı Aslan çok buluyor. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarla oyuncunun bonservis bedelini düşürmek için uğraşıyor. Oyun stili Johan ve Necati Ateş'e benzetilen Halil'in transferi şu anda ve 'den önde tutuluyor. Fatih Terim öncelikle 21 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulmasını istiyor.

GÜNEŞ YAKIN TAKİPTE

Halil Dervişoğlu'nun son dönemdeki çıkışı Teknik Direktörü 'in de ilgisini çekiyor. 'un sakatlığı sonrası dışında elinde bulunan Güneş, Halil'i de aday kadroya dahil etmeyi düşünüyor.

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