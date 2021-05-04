Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı! 2 yıldız yerine...

Cimbom'un hücumdaki yeni silahı Halil Dervişoğlu oyunuyla mest ediyor. Gol şanssızlığını da Gençlerbirliği'ne yolladığı füze ile aşan 21 yaşındaki futbolcu Aslan'ın transferde 1 numalı opsiyonu. Fatih Terim gelecek sezon onu istediğini resmen duyurdu. Ancak İmparator endişeli. Çünkü seçimin yapılıp yapılmayacağı veya kimin geleceği belirsiz. Daha büyük bir sorun daha var. Halil transfer edilirken sözleşmesine satın alma opsiyonu yazdırılmamıştı. Bu da onu ve kulübünü tüm tekliflere açık hale getiriyor.

ALBAYRAK İLGİLENİYOR

Mevcut yönetimden Abdurrahim Albayrak 'şimdilik' ön görüşmeleri yürütüyor. Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İstedikleri 4 milyon euro'luk rakamı Aslan çok buluyor. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarla oyuncunun bonservis bedelini düşürmek için uğraşıyor. Oyun stili Johan Elmander ve Necati Ateş'e benzetilen Halil'in transferi şu anda Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den önde tutuluyor. Fatih Terim öncelikle 21 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulmasını istiyor.

GÜNEŞ YAKIN TAKİPTE

Halil Dervişoğlu'nun son dönemdeki çıkışı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ilgisini çekiyor. Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası Burak Yılmaz dışında elinde Enes Ünal bulunan Güneş, Halil'i de aday kadroya dahil etmeyi düşünüyor.