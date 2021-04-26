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Son dakika spor haberi: 'da ve çalışmalara başladı

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 38. haftasında Galatasaray sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda özel maske ile antrenmana katıldı. de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 20:01
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Linnes ve Falcao çalışmalara başladı

, 'in 38. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra 'ndaki çalışmada pas drilleri üzerinde duruldu.Antrenmanın bu bölümünün ardından maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Diğer oyuncular ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin , antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı., kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı.

, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı., tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

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