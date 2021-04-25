Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

"HALİL ÇOK FAYDALI OLUR" Fatih hocanın dediğine katılıyorum, Halil gibi önemli bir oyuncuya sahipler. Sırtı dönük çok iyi oynuyor, kendine pozisyon yaratıyor. Gol atmadı ama çok pozisyona girdi. Bonservisi alınırsa çok faydalı bir oyuncu olacaktır.

"PUAN KAYBI ZARAR VERİRDİ" Galatasaray çok önemli bir virajı döndü. Burada kaybedilecek puan ya da puanlar zarar verirdi Galatasaray'a. Zor da olsa kazanmasını bildi, Galatasaray için güzel bir gece oldu.