Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı yorumladı. İşte Sabri Sarıoğlu'nun beIN Sports ekranlarındaki sözleri...
Trabzonspor maçından farklı bir Galatasaray vardı. Daha dinamik, daha önde basan, kaptırdığı topları daha çabuk kazanan bir Galatasaray vardı. Antalyaspor daha çok geride karşıladı, 6'lı defans ve tek forvet. Bu da ister istemez baskı kurmanızı sağlıyor.
"ZOR DA OLSA KAZANDI"
Galatasaray çok pozisyon buldu, her geçen dakika gol bulamayınca stres de biraz başlıyor. Antalyaspor'u iştahlandırıyor. Galatasaray zor da olsa kazanmasını bildi.