Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

Son dakika haberleri | 'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

'in 37. haftasında ile deplasmanda karşılaşan , sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla dış sahada iki maç üst üste galip gelen sarı-kırmızılılar zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Galatasaray'ın efsane futbolcularından , bir isme büyük övgülerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 10:56
Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

, 'ın deplasmanda 'u 1-0 yendiği karşılaşmayı yorumladı. İşte Sabri Sarıoğlu'nun beIN Sports ekranlarındaki sözleri...

Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

maçından farklı bir vardı. Daha dinamik, daha önde basan, kaptırdığı topları daha çabuk kazanan bir Galatasaray vardı. daha çok geride karşıladı, 6'lı defans ve tek forvet. Bu da ister istemez baskı kurmanızı sağlıyor.

Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

"ZOR DA OLSA KAZANDI"

çok pozisyon buldu, her geçen dakika gol bulamayınca stres de biraz başlıyor. 'u iştahlandırıyor. Galatasaray zor da olsa kazanmasını bildi.

Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

"HALİL ÇOK FAYDALI OLUR"

dediğine katılıyorum, gibi önemli bir oyuncuya sahipler. Sırtı dönük çok iyi oynuyor, kendine pozisyon yaratıyor. Gol atmadı ama çok pozisyona girdi. Bonservisi alınırsa çok faydalı bir oyuncu olacaktır.

Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

"PUAN KAYBI ZARAR VERİRDİ"

çok önemli bir virajı döndü. Burada kaybedilecek puan ya da puanlar zarar verirdi Galatasaray'a. Zor da olsa kazanmasını bildi, Galatasaray için güzel bir gece oldu.

Son dakika GS haberleri | Sabri Sarıoğlu'dan Galatasaraylı o isme büyük övgü!

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 9 NUMARA"

, nedeniyle takımdan ayrı kaldı ama çalışmasını evde sürdürmüştür. Maç günü geldi, sahaya çıktı, galibiyet golünü attı. Çok önemli bir futbolcu. Önemli bir 9 numara olduğunu bir kez daha gösterdi.

SON DAKİKA