Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Süper Lig'e damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika spor haberi: 'e damga vurdu! ...

Son dakika spor haberi... ’in Türk futboluna kazandırdığı yeni isimlerden olan başarısıyla kısa sürede adını ezberletti. Kerem her 88 dakikada bir gol atarak ligin en iyisi oldu. 22'lik yıldızı her 94 dakikada bir fileleri havalandıran Boupendza takip ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Süper Lig'e damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu...

'de bu sezona damga vuran isimlerden biri de oldu. Galatasaray'da hücumda , , gibi isimlerin sık sakatlanması, devre arasında Mbaye Diagne'nin de gönderilmesiyle 22 yaşındaki futbolcu daha fazla şans bulmaya başladı. 'in cesurca oyuna attığı Kerem de deneyimli hocasını mahcup etmedi. Oynadığı futbol ve attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. Kerem her 88 dakikada bir ağları havalandırarak Süper Lig'in bu alanda en efektif ismi olmayı başardı. Onu her 94 dakikada bir gol atan 'kral' Aaron Boupendza takip ediyor. Listenin üçüncü basamağında 'un forveti yer alıyor. Deneyimli isim her 134 dakikada bir fileleri havalandırıyor. 'ın süper yıldızı her 142 dakikada bir gol atarak 4. sırada. 'dan her 145 dakikada gol kaydederek 5. basamakta. 'nden Torgeir Börven her 160 dakikada bir golle 6. sırada kendine yer buldu. 'dan her 162 dakikada bir gol atarak 7. sırada. Yine Beşiktaş'tan Cyle Larin de her 166 dakikada bir gol atarak 8. basamakta.

Listede yer alması beklenilen Galatasaray'dan Radamel Falcao, Fenerbahçe'den Samatta, Trabzonspor'dan Benik Afobe gibi isimler kötü bir sezon geçirmenin bedelini ödüyor. Süper Lig'de gol krallığı adayı olarak gösterilen 3 oyuncu çok gerilerde kalmış durumda.

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