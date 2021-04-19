Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!

22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan'ı şaha kaldırırken Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda 8 golü bulunan Radamel Falcao'dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi.
22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan'ı şaha kaldırırken Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda 8 golü bulunan Radamel Falcao'dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi.
Kerem attığı gollerle taraftarları mest ederken sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu, hızı ve tekniği ile bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Franck Ribery'ye benzetti. Göztepe maçı sonrası, Kerem'in de bir dünya yıldızı olma yolunda hızla ilerlediği yorumları yapıldı.
87 BİN EURO
Kocaeli doğumlu olan Kerem, kariyeri boyunca 119 maça çıkarken toplamda 33 gol attı, 5 de asist yaptı. 87 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan genç futbolcuya zam yapılması da gündemde...