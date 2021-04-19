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'ın yeni Ribery'si !

deplasmanında genç yeteneği Kerem krizden çıkardı. Hat-trick yaparak galibiyeti getiren Kerem artık ilk 11'de kalıcı olacak. , 'yu yedek bırakmaya devam edecek ve derbisine de Kerem'le başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!
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22 yaşındaki attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan'ı şaha kaldırırken Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda 8 golü bulunan Radamel Falcao'dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!

Kerem attığı gollerle taraftarları mest ederken sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu, hızı ve tekniği ile bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Franck Ribery'ye benzetti. maçı sonrası, Kerem'in de bir dünya yıldızı olma yolunda hızla ilerlediği yorumları yapıldı.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!

87 BİN EURO
Kocaeli doğumlu olan Kerem, kariyeri boyunca 119 maça çıkarken toplamda 33 gol attı, 5 de asist yaptı. 87 bin Euro ile 'ın en az kazanan ismi olan genç futbolcuya zam yapılması da gündemde...

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!

FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR
karşısında hat-trick yapan , maç sonrası ile olan fotoğrafını paylaştı. Hatıra olarak aldığı maçın topunu Terim'e imzalatan genç yıldız mesajına, "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam" diye yazdı.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ
Geçen sezon 24 Erzincan'da 20 gol, 6 da asiste imza atan Kerem, Başakşehir alt yapısında oynarken Türkiye Şampiyonası'ndaki futbolu ile dikkat çekti. 2015'te Bursa ve Beşiktaş istedi ama Başakşehir, Kerem'le 16 yaşında profesyonel sözleşme imzalayan taraf oldu.

Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!

Devamında Başakşehir'de beklediği şansı bulamadı. Bodrumspor, Karacabey Belediye'de forma giydi. 24 Erzincan'da oynarken de ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. faktörüyle genç oyuncu bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma kazandırıldı.

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