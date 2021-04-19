Galatasaray'ın yeni Ribery'si Kerem Aktürkoğlu!

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22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan'ı şaha kaldırırken Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda 8 golü bulunan Radamel Falcao'dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi.





Kerem attığı gollerle taraftarları mest ederken sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu, hızı ve tekniği ile bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Franck Ribery'ye benzetti. Göztepe maçı sonrası, Kerem'in de bir dünya yıldızı olma yolunda hızla ilerlediği yorumları yapıldı.



