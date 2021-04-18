Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları 'ın 'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

Son dakika haberleri... 'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu 'yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 'nun attığı 3 golle 3-1 mağlup etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 08:11
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - MUSTAFASİLİN!

Geçmişte Aziz Yıldırım, böyle pozisyonlarda takımı toplar, ağır konuşmalar yapardı. Ben bu olaya bir isim takmıştım. Kamuoyunda bayağı tutmuştu: 'Azizsilin' Şimdi bakıyorum o kadar hafta geçti, bu sene doğru dürüst futbol oynamadı. Fatih Terim tribünde yardımcılarıyla beraber devamlı atılıyor. Fatih Terim'in kaprisleri, başkanın tavırları, neredeyse Galatasaray'da bir iç savaş var. Ama şu bir gerçek aynı 'Azizsilin'de olduğu gibi bu hafta 'Mustafasilin' sahneye çıktı ve dünkü maça damgasını vurdu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

takımını son 15-16 maçtır bu kadar çok koştuğunu görmemiştim. Belhanda krizi, yürüyen futbolcular, birbirlerine hava atan adamlar... Geçen hafta Yedlin yerde yatıyor sakat, neredeyse ayak bileği kırılmış. Bir arkadaşı gidip de "Ne oluyor sana?" diyen yok. Öyle bir takımdı. Bu sefer Mustafa Cengiz sahneye çıkınca çarşı karıştı. Dinliyorum ve okuyorum kimse, "Başkan yalan söylüyor doğru söylemiyor, yanlış yönlendiriyor" diyeni görmedim. Hep "Galatasaray başkanı böyle konuşmamalı. Kol kırılır yen içinde kalır" deniyor. Demek ki kolun kırılması birkaç yerden ki, yen kafi gelmiyor! Bakın, geçen birkaç haftadır Galatasaray üzerinde ölü toprağı var. Takım birbirine yardım etmiyor, çoğu general. Dün akşam ne oldu? Ne değişti Galatasaray'da? Başkanın konuşması.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

Dün iyi mücadele etti. Hem kendi oynadı hem de rakibini oynatmadı. Çok futbolcuyla hücuma gidip, defans yaptılar. 3 gol atan Kerem ilk yarının sonuna doğru kendi ceza alanının 4 metre dışında top almak isterken sarı kart yedi. Bu bile Galatasaray'ın dün akşamki halini en iyi gösteren olaydır. Kerem'in birinci ve ikinci gol vuruşları üst düzey futbolcu vuruşuydu. Bu iş böyledir. İki santrfor sakatlanmasa belki de bu çocuğu göremeyecektik.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

Hakem için önce şunu söylemek lazım; bu hakemi yıllardır istemiyordu. Komiteler de veremedi. Ama Serdar Tatlı, Fırat Aydınus'un hastalığının bitmesiyle beraber bu maça atadı. Aferin Serdar aynen devam. Fırat Aydınus, maçı şeklini bozacak hareket yapmadı. Verdiği kararlar doğruydu.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - KABAK GİBİ

Hoş geldin ! Sakatlıklarla boğuşan, inişler çıkışlar yaşayan, Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür, Avrupa Şampiyonasında belki ay-yıldızlı takımda yerlerini alacaktır ama dün akşamki çıkışınla Şenol Güneş'in de aklını karıştırdığına eminim. Çok uzun süredir hak etmiştin Kerem 'ın ilk 11'ini ve artık işte oradasın. Avrupa Şampiyonasını yakalar mısın bilmem ama Katar'da kesin olacaksın. Tıpkı "Kabak" gibi sen de "yoklukta" buldun formayı, umarım onun gibi de bırakamayacak ve büyük liglere kanatlanacaksın.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

Ozan Kabak, şimdi Liverpool formasıyla Türk gençlerinin önünü aydınlatıyor. Halil Dervişoğlu yerine Mohamed olabilse farklı kazanan bir izlerdik elbet. Yine de Ümit Milli golcünün, bir takımın dördüncü sıradaki golcüsüne göre (Mohamed, Falcao, Babel) gayet iyi oynadığını kabul etmek lazım. Sakatlanarak yerini Oğulcan'a bırakmasa belki o da bir gole imza atacaktı, yazık oldu. 'ye gelince…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

Son haftaların formda ekibi sadece Diabate'nin muazzam golünde, saman alevi gibi parladı. Maçın genelinde kurgusuna yenik düşen Karaman'ın talebeleri ilk kornerlerini 33. dakikada kullandığında Galatasaray altı tane kullanmıştı. Terim'in takımı, dün akşam, kornerler dahil o kadar çok tehlikeli olabilecek duran top şansı yakaladı ve o kadar cömertçe harcadı ki, antrenmanlarda bu konuya eğilmek çok doğru bir strateji olacaktır kanaatindeyim.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi

Herkes gibi ben de geriye düştüğü sekiz maçı çeviremeyen 'ın golüyle sezonun kalanında seçim konuşacağını sanmıştım. Ama öyle olmadı. "Genç ve Türk oyuncularıyla daha sezon bitmedi. Hatta; yeni başlıyor" dedi adeta. Babel ve Donk dönünce, Mohamed iyileşince hele hele Feghouli daha iyi oynayınca, Galatasaray'ın, kendisi açısından kötü giden bu sezonu çevirmeye de aday olacağını izleyebiliriz.

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