Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yüzünden sakatlık yaşayan Falcao'dan sonra takımın diğer golcüsü Mostafa Mohamed'in de corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Sarı kırmızılı ekip bu hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GELDİ
Sarı kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Mostafa Mohamed'i ara transfer döneminde 2 milyon dolar karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 2. Başkan Albayrak Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunda öncelik Galatasaray'da olduğunu açıklamıştı.
ZAMALEK İMZAYI ATTIRDI
Zamalek, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kiralamadan önce, golcü futbolcunun 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Taraflar arasında yapılan bu mukavele, Mohamed'in Galatasaray'a transferinden birkaç gün önce gerçekleşti.