Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

"kora11.com" ise konuyla ilgili haberinde; "Yeni sözleşmede maddi şartlar üzerinde anlaşmaya varılmamıştı. Zamalek yetkilileri finansal konular sözleşmede yazmamasına rağmen mukaveleyi federasyona vermeye çalışıyordu. Güvenilmez bir anlaşmaydı" ifadelerini kullandı.

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER

Eğer, eski sözleşme bulunamaz ve yeni mukavele imzalanamazsa, Mohamed'in Zamalek ile sözleşmesi 2022'de bitecek. G.Saray kiralık sözleşmesinin sonunda 23 yaşındaki golcü için 4 milyon dolar bonservis ödemeden futbolcuyu kadrosuna katabilir.