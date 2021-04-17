Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! imzalamıyor ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'ın ara transfer döneminde ekibi 'ten kadrosuna kattığı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek'in oyuncusuyla olan mukavelesi kulüp kasasından çalınmıştı. Zamalek kulübünden bu durum sonrası flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:44 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:27
Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

'da sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yüzünden sakatlık yaşayan Falcao'dan sonra takımın diğer golcüsü 'in de corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Sarı kırmızılı ekip bu hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GELDİ
Sarı kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği 'i ara transfer döneminde 2 milyon dolar karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 2. Başkan Albayrak Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunda öncelik 'da olduğunu açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

ZAMALEK İMZAYI ATTIRDI
, 'i 'a kiralamadan önce, golcü futbolcunun 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Taraflar arasında yapılan bu mukavele, Mohamed'in Galatasaray'a transferinden birkaç gün önce gerçekleşti.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

SÖZLEŞMESİ ÇALINDI
'in böyle bir sözleşme imzalamasının sebebi ise; 23 yaşındaki oyuncunun transferinden daha fazla para kazanma isteği... Ancak Mısırlılar'ın bu planı yeni sözleşmenin kulübün kasasından çalınmasıyla birlikte zora girdi.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

MOSTAFA'YLA MİLLİ TAKIMDA GÖRÜŞTÜLER
Akşam'ın haberine göre; Mısırlı yöneticiler, günlerdir aradığı sözleşmeyi bulamayınca Mohamed'in abisine ulaşmak istediler. Mohamed'in abisinden yanıt gelmeyince 23 yaşındaki santrfora milli takım kampında ulaşıp yeni mukavele imzalamak istediklerini ilettiler.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

MOSTAFA MOHAMED İMZAYA YANAŞMADI
Ancak, Kahire'de yayın yapan "masrawy. com" isminin açıklamasını istemeyen bir kaynağın ağzından verdiği haberinde; "Mostafa ile yeni sözleşme yapmak için milli takım kampında görüşüldü ancak oyuncu buna yanaşmadı" cümlelerine yer verdi.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI
"kora11.com" ise konuyla ilgili haberinde; "Yeni sözleşmede maddi şartlar üzerinde anlaşmaya varılmamıştı. yetkilileri finansal konular sözleşmede yazmamasına rağmen mukaveleyi federasyona vermeye çalışıyordu. Güvenilmez bir anlaşmaydı" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER
Eğer, eski sözleşme bulunamaz ve yeni mukavele imzalanamazsa, Mohamed'in ile sözleşmesi 2022'de bitecek. G.Saray kiralık sözleşmesinin sonunda 23 yaşındaki golcü için 4 milyon dolar bonservis ödemeden futbolcuyu kadrosuna katabilir.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

2 MİLYON DOLARA KİRALANDI
, devre arası transfer döneminde 'i 'te 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Sarı-Kırmızılılar, kiralama bedeli olarak ise ekibine 2 milyon dolar ödedi. Satın alma opsiyonu 4 milyon dolar. Oyuncuya ise bu sezon 400 bin dolar, gelecek sezon ise 725 bin dolar maaş ödenecek.

Son dakika spor haberi: Sözleşme krizi! Mostafa Mohamed imzalamıyor (GS haberi)

11 MAÇ 6 GOL
23 yaşındaki Mısırlı golcü ile bu sezon 11 maçta forma giydi. Yıldız golcü 6 gole imza attı.

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