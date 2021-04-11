Haberler Galatasaray Gol ve penaltı VAR’dan döndü

Gol ve penaltı VAR’dan döndü

Mostafa’nın golü elle oynadığı için VAR’a takıldı. , VAR kararıyla atıldı. Son dakika penaltısı da VAR’dan geri geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:01 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Gol ve penaltı VAR’dan döndü

'ın evinde ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleye hakem ile VAR başındaki 'nın düdükleri damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdiler. 'un Mostafa ile bulduğu golden önce topu elle oynadığı için VAR kararıyla iptal geldi. Aslan'da Ryan da VAR başındaki Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla oyun dışında kaldı. Son bölümde ise Galatasaray, 'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. de kırmızı gördü. Yine VAR müdahalesi geldi. Penaltı ve kırmızı kart iptal oldu. Palabıyık'ın kararları Galatasaraylıları kızdırdı.

SON DAKİKA