Gol ve penaltı VAR’dan döndü

Galatasaray'ın evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleye hakem Ali Palabıyık ile VAR başındaki Suat Arslanboğa'nın düdükleri damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdiler. Cimbom'un Mostafa ile bulduğu golden önce Babel topu elle oynadığı için VAR kararıyla iptal geldi. Aslan'da Ryan Donk da VAR başındaki Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla oyun dışında kaldı. Son bölümde ise Galatasaray, Kerem'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Balkovec de kırmızı gördü. Yine VAR müdahalesi geldi. Penaltı ve kırmızı kart iptal oldu. Palabıyık'ın kararları Galatasaraylıları kızdırdı.