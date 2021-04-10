Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kader maçı! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de mart ayına lider girip nisan ayında üçüncü sıraya kadar gerileyen Galatasaray, şampiyonluk yarışına tutunma maçına çıkıyor. Ligin ilk yarısında 2-1'lik skorla mağlup olduğu Karagümrük'ü konuk edecek Cimbom, şu anda lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda şansını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezaları biten Yedlin, Luyindama ve Marcao forma giyebilecek. Hatay deplasmanında Şener, Gedson, Donk ve Saracchi dörtlüsüyle hüsrana uğrayan Cimbom'da defans hattı yine değişecek.

TAŞDEMİR VE BABEL GELİYOR

Hatay'daki maçta büyük hatalar yapan Marcelo Saracchi, sol bekteki görevini sakatlığını atlatan Emre Taşdemir'e bırakıyor. Annesi hayatını kaybettiği için ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru da Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak. Bu bölgede Ryan Babel forma giyecek. İleri uçta ise form düşüklüğü yaşayan Mostafa Mohamed'in yerine Radamel Falcao'nun oynaması bekleniyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

İki hafta önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim ve Yardımcı Antrenör Ümit Davala bugün yok. İki isim maçı tribünden takip edecek ve cezaları bitecek. Zorlu görevi Levent Şahin üstlenecek.

PALABIYIK YÖNETECEK

Galatasaray-Karagümrük maçını Ali Palabıyık yönetecek. Bu sezon Ali Palabıyık yönetiminde 2 maça çıkan sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe derbisi ve deplasmanda 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçları Ali Palabıyık yönetiminde oynandı. Toplamda ise Ali Palabıyık, Galatasaray'ın 27 maçını yönetirken sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

EVİNDE YENİLMİYOR

GALATASARAY, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü. Cimbom rakibine karşı en farklı galibiyetini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, EMRE T., ETEBO, FEGHOULI, GEDSON, OĞULCAN, BABEL, FALCAO.

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, ROCO, ZUKANOVIC, BALKOVEC, EFE, BERTOLACCI, CASTRO, NDAO, JIMMY, MEVLÜT.