Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

Galatasaray'da yönetim, takımı motive etmek için Hatayspor maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti.

50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.