Haberler Galatasaray Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

formasıyla beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamayan , saha dışında ise arkadaşlarına maddi açıdan büyük katkı sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:48
Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

'da yönetim, takımı motive etmek için Hatayspor maçına 1 milyon TL galibiyet primi koysa da sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği bir maçta daha teslim bayrağını çekti.

Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı futbolcuların son dönemde saha dışında yaptıkları yatırımlar sayesinde ise ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.

Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olan ve kripto para dünyasını yakından takip eden 'in, dijital para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcular da 'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan elde etti.

Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı.

Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

Deneyimli oyuncu ve onu dinleyen arkadaşları, saha dışında işleri yoluna koyarken, saha içindeki durum ise farklı.

Tavsiyesi cep doldurdu! Ekonomist Babel

Süper Lig'de son 5 haftada toplam 11 puan kaybeden , 3. sıraya geriledi ve şampiyonluk şansını çok zora soktu. (Sabah)

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