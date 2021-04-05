Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Onyekuru, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli ve Arda Turan'ı oyuna alan Terim, Oğulcan'ı tercih etmedi. Milli takımdan corona virüse yakalanarak dönen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Oğulcan Çağlayan , Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer bulamadı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Hatayspor maçının devre arasında dört değişiklik yaptı. Gedson Fernandes'i stoperde kullanan Terim, sağ bekte de Şener'i tercih etti. İkinci yarının başında Arda Turan, Feghouli, Saracchi ve Mostafa Mohamed oyundan çıkarken Halil Dervişoğlu, Radamel Falcao, Linnes ve Falcao oyuna girdi.



