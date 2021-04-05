Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Falcao'nun yokluğunda 9 numaraya geçen ve burada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Oğulcan Çağlayan formayı unuttu.
Falcao'nun yokluğunda 9 numaraya geçen ve burada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Oğulcan Çağlayan formayı unuttu.
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olduğu dönemde yaşanan uyuşmazlık sonucunda 6 maç ceza alan daha sonra bu cezası 3'e indirilen Oğulcan Çağlayan, ilk kez Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer buldu.
4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında Fatih Terim, Oğulcan'a forma şansı vermedi.
Onyekuru, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli ve Arda Turan'ı oyuna alan Terim, Oğulcan'ı tercih etmedi. Milli takımdan corona virüse yakalanarak dönen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Oğulcan Çağlayan, Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer bulamadı.
Galatasaray'da Fatih Terim, Hatayspor maçının devre arasında dört değişiklik yaptı. Gedson Fernandes'i stoperde kullanan Terim, sağ bekte de Şener'i tercih etti. İkinci yarının başında Arda Turan, Feghouli, Saracchi ve Mostafa Mohamed oyundan çıkarken Halil Dervişoğlu, Radamel Falcao, Linnes ve Falcao oyuna girdi.
Oğulcan Çağlayan'ın Halil'in de gerisinde tercih edilmesi Fatih Terim, 'Oğulcan'ı sildi mi?' sorularını beraberinde getirdi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor karşılaşmasının 82. dakikasında Onyekuru yerine Oğulcan Çağlayan'ı oyuna aldı.
Oğulcan böylelikle Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş maçından sonra ilk kez Galatasaray forması giydi.
Fatih Terim, Oğulcan'ın yanı sıra bir dönem Taylan Antalyalı'nı da yedek oturtmuştu. Taylan'ın sakat olduğu iddialarına cevap veren Terim, kararın kendi tercihi olduğunu vurgulamıştı.
Ankaragücü karşılaşmasında da Taylan'ın yedek oturması sonucu bazı spor yazarları bu kararı eleştirmişti.
CEZASI BİTTİ AMA KADRODA YER ALMADI!
Galatasaray'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, cezasının bitmesine karşı Ankaragücü, Kayserispor ve Çaykur Rİzespor maçlarında kadroya giremedi.