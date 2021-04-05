Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Son dakika spor haberi: 'den dikkat çeken karar! ...

Son dakika haberi: 'de oynadığı son 2 karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük yara almıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in sezon başında kadroya dahil edilen ve transferi olay olan ile ilgili kararı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:44
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Falcao'nun yokluğunda 9 numaraya geçen ve burada sergilediği başarılı performansla dikkat çeken formayı unuttu.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Çaykur Rizespor'dan 'a transfer olduğu dönemde yaşanan uyuşmazlık sonucunda 6 maç ceza alan daha sonra bu cezası 3'e indirilen , ilk kez Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer buldu.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında , Oğulcan'a forma şansı vermedi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Onyekuru, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli ve Arda Turan'ı oyuna alan Terim, Oğulcan'ı tercih etmedi. Milli takımdan corona virüse yakalanarak dönen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması beklenen , Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer bulamadı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

'da , Hatayspor maçının devre arasında dört değişiklik yaptı. Gedson Fernandes'i stoperde kullanan Terim, sağ bekte de Şener'i tercih etti. İkinci yarının başında Arda Turan, Feghouli, Saracchi ve Mostafa Mohamed oyundan çıkarken Halil Dervişoğlu, Radamel Falcao, Linnes ve Falcao oyuna girdi.


Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

'ın Halil'in de gerisinde tercih edilmesi , 'Oğulcan'ı sildi mi?' sorularını beraberinde getirdi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

teknik direktörü , Hatayspor karşılaşmasının 82. dakikasında Onyekuru yerine 'ı oyuna aldı.


Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Oğulcan böylelikle Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş maçından sonra ilk kez forması giydi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

, Oğulcan'ın yanı sıra bir dönem Taylan Antalyalı'nı da yedek oturtmuştu. Taylan'ın sakat olduğu iddialarına cevap veren Terim, kararın kendi tercihi olduğunu vurgulamıştı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

Ankaragücü karşılaşmasında da Taylan'ın yedek oturması sonucu bazı spor yazarları bu kararı eleştirmişti.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den dikkat çeken karar! Oğulcan Çağlayan...

CEZASI BİTTİ AMA KADRODA YER ALMADI!

'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı , cezasının bitmesine karşı Ankaragücü, Kayserispor ve Çaykur Rİzespor maçlarında kadroya giremedi.

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