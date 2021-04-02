Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

- O zaman şarkı sözlerinde servetinden bahsederken sorun yaşamayacaksın gibi duruyor. Kazandığın parayla gayrimenkule yatırım yaptığını biliyoruz. Şarkı sözlerinde "Neredeyse tüm dairelere sahibim" diyorsun. Burada bir abartı yok mu?

Hala bol miktarda dairem var, bunu herkes biliyor. Benim anlatmak istediğim aslında başka. Hayatımı anlatarak ve neler başardığımı göstererek insanlara ilham olabilirim. Ayrıca parayı nasıl doğru harcayacağınızı çok iyi öğrenmelisiniz. Bunun için çok zaman harcadım. Çoğunlukla Amsterdam'da ev aldım.