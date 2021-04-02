Haberler Galatasaray Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

rap albümü hakkında konuştu: 'yi örnek alıyorum!

'ın Hollandalı yıldızı , alışılagelmişin dışında bir projeye hazırlanıyor. Şu anda Milli Takımı ile en uzun süre forma giyen futbolcu unvanına sahip olan yıldız isim, yakında çıkaracağı rap albümü hakkında Hollanda basınına konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 11:23 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 11:33
Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

Kariyerinde Ajax, Hoffenheim, Liverpool, Al-Ain, Beşiktaş, Deportivo, Fulham ve gibi kulüplerde forma giyen , rap albümü çıkarmaya hazırlanıyor.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

Hollandalı yıldız, konu ile ilgili ülkesinin basınına konuşurken, neden bir kitap yerine hayatını anlatan rap albümü çıkardığını da anlattı.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

Babel'in, Het Parool'e verdiği röportaj şu şekilde oldu;

"Hayatım boyunca hiç geriye dönüp bakmadım. Bir an bile futbolu bırakmayı düşünmedim. Hayat yolculuğumu birkaç şarkıya dönüştürmek zor oldu ancak eğer albümüm ilgi görürse, 2. bölümünü de yapmayı planlıyorum.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

- Birçok futbolcu hayat hikayesini kitaba yansıttı. Bu kitaplara ilgi duymuyor musun? Neden rap?

Bazılarını okudum. Patrick Kluivert'ınkini beğendim. Tıpkı Winston Bogarde, Clarence Seedorf ve Marco van Basten'inkiler gibi. Onlar da zirveye giderken yaşadıkları deneyimleri paylaştılar. İyi işlerdi, hepsine göz attım.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

17 yaşındayken Ajax ile ilk sözleşmemi imzalamamın üzerinden yıllar geçti. Birdenbire finansal olarak iyi duruma geldim. O zamanlar biz gençler, kısa süre önce kazandığımız 100 eurodan bahsediyorduk, bunu kazanmak bizim için önemliydi. Sonra banka bakiyesi iyileşti. Finansal olarak yükseldiğimde çarpık bir durum söz konusu oldu.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

- Birdenbire para kazanmaya alıştın mı?

Futbol öncesinde hiçbir şeyim yoktu. 90'larda yaşadığım mahalle pek de eğlenceli değildi. Ayrıca, ailemden hiç harçlık almadım. Neyse ki çok para kazandıktan sonra da ailem bana para yönetimini öğretti.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

- O zaman şarkı sözlerinde servetinden bahsederken sorun yaşamayacaksın gibi duruyor. Kazandığın parayla gayrimenkule yatırım yaptığını biliyoruz. Şarkı sözlerinde "Neredeyse tüm dairelere sahibim" diyorsun. Burada bir abartı yok mu?

Hala bol miktarda dairem var, bunu herkes biliyor. Benim anlatmak istediğim aslında başka. Hayatımı anlatarak ve neler başardığımı göstererek insanlara ilham olabilirim. Ayrıca parayı nasıl doğru harcayacağınızı çok iyi öğrenmelisiniz. Bunun için çok zaman harcadım. Çoğunlukla Amsterdam'da ev aldım.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

- Müzikal anlamda neyden besleniyorsun? Kimden ilham alıyorsun?

'nin büyük bir hayranıyım. Son yıllarda müziğini nasıl zirveye çıkardığını anlamak için çok araştırdım. Bununla beraber geçtiğimizde dinlediğim Surinamlı grup La Caz'ın hayatını ilham alıyorum. Yaşadığım o zamanları düşünüyorum ve bu şekilde yazıyorum.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

- Hip hop'a geçen birçok futbolcu var. Örneğin Depay, Promes, Elia. Onların yaptığı müzikler hakkında ne düşünüyorsun?

Onları severek dinliyor ve destekliyorum. Yaratıcılıklarının ve ufuklarının ne kadar geniş olduğun görmek güzel. Aslında bakarsanız müzikle uğraşan ilk futbolculardanım. 2005 yılında bunu yaptığımda birçok insan bunun doğru olmadığını düşünüyordu. Bunun beni futboldan uzaklaştırabileceğini düşünüyordu. Tabii ki saçma sapan bir görüştü. Bir futbolcular, farklı şeyler yapmak için paramızın ve zamanımızın olduğunu bilecek kadar zekiyiz. Bazı oyuncular bunu konsol oyunu oynayarak geçirir, ben stüdyoya giriyorum.

Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

Memphis gibi bir adam her zaman müzik dünyasına dahil olmalı. Bu benim de planım aynı zamanda. Bir sanatçı olarak değilse bile sahip olduğum plak şirketinde müzik sektöründe olmalıyım."

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