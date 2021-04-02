Ryan Babel rap albümü hakkında konuştu: Jay-Z'yi örnek alıyorum!

- O zaman şarkı sözlerinde servetinden bahsederken sorun yaşamayacaksın gibi duruyor. Kazandığın parayla gayrimenkule yatırım yaptığını biliyoruz. Şarkı sözlerinde "Neredeyse tüm dairelere sahibim" diyorsun. Burada bir abartı yok mu?
Hala bol miktarda dairem var, bunu herkes biliyor. Benim anlatmak istediğim aslında başka. Hayatımı anlatarak ve neler başardığımı göstererek insanlara ilham olabilirim. Ayrıca parayı nasıl doğru harcayacağınızı çok iyi öğrenmelisiniz. Bunun için çok zaman harcadım. Çoğunlukla Amsterdam'da ev aldım.
- Müzikal anlamda neyden besleniyorsun? Kimden ilham alıyorsun?
Jay-Z'nin büyük bir hayranıyım. Son yıllarda müziğini nasıl zirveye çıkardığını anlamak için çok araştırdım. Bununla beraber geçtiğimizde dinlediğim Surinamlı grup La Caz'ın hayatını ilham alıyorum. Yaşadığım o zamanları düşünüyorum ve bu şekilde yazıyorum.
- Hip hop'a geçen birçok futbolcu var. Örneğin Depay, Promes, Elia. Onların yaptığı müzikler hakkında ne düşünüyorsun?
Onları severek dinliyor ve destekliyorum. Yaratıcılıklarının ve ufuklarının ne kadar geniş olduğun görmek güzel. Aslında bakarsanız müzikle uğraşan ilk futbolculardanım. 2005 yılında bunu yaptığımda birçok insan bunun doğru olmadığını düşünüyordu. Bunun beni futboldan uzaklaştırabileceğini düşünüyordu. Tabii ki saçma sapan bir görüştü. Bir futbolcular, farklı şeyler yapmak için paramızın ve zamanımızın olduğunu bilecek kadar zekiyiz. Bazı oyuncular bunu konsol oyunu oynayarak geçirir, ben stüdyoya giriyorum.