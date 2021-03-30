Son dakika GS haberleri | İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi! 2. Mostafa Mohamed operasyonu

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray, bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan arkasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdürmek için çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray, bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan arkasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdürmek için çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.
Aslan, devre arasında takımın hücum hattını Zamalek'ten Mostafa Mohamed ile güçlendirmişti. 1.5 yıllığına kiralanan Mohamed, gelir gelmez de takıma katkı vermeye başlamıştı.
Ancak son maçlar suskun kalan genç golcünün geleceği de merak konusu. Mısırlı futbolcu için başta Manchester United olmak üzere birçok devin talip olduğu biliniyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Mohamed'in ayrılması durumunda alternatifini de belirledi.
2019'dan beri izlettiği Mostafa Mohamed'i bu sezon kadroya katan Terim'in yeni hedefi Nordsejlland'ın Fildişili oyuncusu Mohammed Diomande...
Tecrübeli hoca, scout ekibinden 2001 doğumlu oyuncunun izleme listesine alınmasını istedi.