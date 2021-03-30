Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi! 2. Mostafa Mohamed operasyonu

Son dakika haberleri | İşte 'in yeni gözdesi! 2. operasyonu

ekiplerinden , devre arasında kadrosunu ile güçlendirmişti. Gelir gelmez takıma direkt katkı sağlayan Mohamed'in geleceği ise merak konusu. Teknik direktör , Mısırlı yıldızın takımdan ayrılması durumunda alternatifini belirledi. İşte 'nın gelecek vaadeden 50 isim listesine de adını yazdığı o golcü... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 09:31
Son dakika GS haberleri | İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi! 2. Mostafa Mohamed operasyonu

'de zirve yarışında bulunan , bir maçı eksik lider 'ın 3 puan arkasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdürmek için çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.

Son dakika GS haberleri | İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi! 2. Mostafa Mohamed operasyonu

, devre arasında takımın hücum hattını Zamalek'ten ile güçlendirmişti. 1.5 yıllığına kiralanan Mohamed, gelir gelmez de takıma katkı vermeye başlamıştı.

Son dakika GS haberleri | İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi! 2. Mostafa Mohamed operasyonu

Ancak son maçlar suskun kalan genç golcünün geleceği de merak konusu. Mısırlı futbolcu için başta olmak üzere birçok devin talip olduğu biliniyor.

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