Son dakika GS haberleri | İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi! 2. Mostafa Mohamed operasyonu

Spor Toto Süper Lig 'de zirve yarışında bulunan Galatasaray , bir maçı eksik lider Beşiktaş 'ın 3 puan arkasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan şampiyonluk iddiasını sürdürmek için çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.

Ancak son maçlar suskun kalan genç golcünün geleceği de merak konusu. Mısırlı futbolcu için başta Manchester United olmak üzere birçok devin talip olduğu biliniyor.