Van Aanholt tehlikesi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Van Aanholt, son 5 sezonda toplam 10 asist yapabildi. Bu sezon 18 maçta 1504 dakika oynadı ve 1 asisti var. 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleyi bulabildi. Rakamları inceleyen Fatih Terim'in, Van Aanholt'u yedek listeye yazdığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın sıcak bakmadığı Van Aanholt, Crystal Palace kulübünde vergiler hariç yılda 1.75 milyon sterlin yani yaklaşık 2 milyon Euro kazanıyor. 30 yaşındaki futbolcunun, maliyeti yüksek bulundu.