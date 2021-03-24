Haberler Galatasaray Van Aanholt tehlikesi

tehlikesi

Son dakika spor haberi... 'a 'tan önerildi ancak 'in Alioski'yi tercih ettiği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:44 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Van Aanholt tehlikesi
Sesli dinlemek için tıklayınız.

'ın gündeminde yer alan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek , son 5 sezonda toplam 10 asist yapabildi. Bu sezon 18 maçta 1504 dakika oynadı ve 1 asisti var. 50 uzun topundan 33'ü, 37 ortasından da 28'i isabetsiz oldu. Attığı 16 şuttan sadece 5'i kaleyi bulabildi. Rakamları inceleyen 'in, Van Aanholt'u yedek listeye yazdığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın sıcak bakmadığı Van Aanholt, kulübünde vergiler hariç yılda 1.75 milyon sterlin yani yaklaşık 2 milyon Euro kazanıyor. 30 yaşındaki futbolcunun, maliyeti yüksek bulundu.

SON DAKİKA