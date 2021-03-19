Son dakika spor haberleri: Arda Turan'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a tebrik mesajı!

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosuna seçilen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Turan paylaşımında, "Başarılar kardeşlerim. Hayırlı olsun Taylom." ifadelerini kullandı.
TAYLAN İLK KEZ MİLLİ TAKIM'DA
Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken Taylan Antalyalı, ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM: