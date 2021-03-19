Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Arda Turan'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a tebrik mesajı!

Son dakika spor haberleri: 'dan ve 'a tebrik mesajı!

Son dakika spor haberi: 'da kaptan , kadrosuna davet edilen ve 'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Turan paylaşımında, "Başarılar kardeşlerim. Hayırlı olsun Taylom." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 16:01
Son dakika spor haberleri: Arda Turan'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'a tebrik mesajı!

'da kaptan , 'ın 'nde oynayacağı , ve maçlarının aday kadrosuna seçilen ve 'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Turan paylaşımında, "Başarılar kardeşlerim. Hayırlı olsun Taylom." ifadelerini kullandı.

TAYLAN İLK KEZ MİLLİ TAKIM'DA

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken Taylan Antalyalı, ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

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