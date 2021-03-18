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Son dakika spor haberi: 'yla ilgili dava sarı-kırmızılı kulüp lehine sonuçlandı!

Son dakika haberleri... , 'nda bulunan hakkında açılan davanın neticesini paylaştı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp lehine karar çıktığı bildirildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 13:24
Son dakika spor haberi: Galatasaray Adası'yla ilgili dava sarı-kırmızılı kulüp lehine sonuçlandı!

, işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Davanın bugün görülen duruşmasında, işletmecinin Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir" denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, merhum başkan döneminde 2006 yılında Galatasaray Adası'nı işletmeci 'a kiralamış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle de tahliye davası açmıştı.

Bu süreçte, adada mevzuata aykırı yapılaşma gerekçesiyle ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde belli bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi.



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