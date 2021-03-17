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Liderlik hesabı

Galatasaraylı taraftarlar, pazar günü oynanacak derbiyi 'nin kazanmasının daha iyi olacağı görüşünde.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 23:11 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 07:04
Liderlik hesabı

Galatasaraylılar hafta sonunda mecburen ezeli rakipleri 'yi tutacak. Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan 63 puanla lider... 61, Fenerbahçe ise 58 puanda... Forumlarda, hafta sonu oynanacak derbinin sonucuyla ilgili birçok yorum yapılırken hakim görüş sarı lacivertli takımın kazanmasının Galatasaray'a çok daha fazla yarayacağı yönünde...


Rize galibiyetine kesin gözüyle bakan taraftarlar, "Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerse 1 puan farkla lider olabiliriz. Bu da bize ekstra motivasyon sağlar" görüşünde... Bu durumda Fenerbahçe de yarışa ortak olacak ama istikrarsız sonuçlar alması nedeniyle sarı lacivertli ekibin yarışı sürdüremeyeceğine inanılıyor. Beraberlik de iyi bir sonuç olarak kabul ediliyor.

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