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'da Draxler için devreye girdi! O telefon...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar sezon sonunda Draxler'i kadrosuna katmak isterken, devreye eski yıldızı 'i soktu! İşte o telefon ve yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 22:37 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

Younes Belhanda'yı gönderen yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef PSG'yle sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler... Alman yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir teklif sunulmuş değil.

Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

Öncelik Draxler'e, 'ı anlatmak, bunun için de efsane 10 numaralardan yardım alınacak.

Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

İlk aşamada, 'den destek istendiği ve Sneijder'in de Alman oyuncuyu aradığı 'ı anlattığı öğrenildi.

Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

Hollandalı yıldızın, Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. 'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hagi gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor.

Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

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Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan , yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak.

Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

Belhanda'nın 5 milyon euro'yu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statların da açılması bekleniyor. Draxler sayesinde store/tribün gelirlerinin artırılması planlanıyor.

Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

Henüz Draxler'e büyük liglerden bir teklif gelmemesi G.Saray'ın umutlarını artırıyor.

Galatasaray'da Draxler transferi için Wesley Sneijder devreye girdi! O telefon...

Alman yıldız bu sezon 17 maçta PSG formasını giydi, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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