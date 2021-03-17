Nando ile 3 yıl daha

Kişiliği ve profesyonelliğiyle Galatasaraylıların gönlünde taht kuran Fernando Muslera 3 yıl daha sarı-kırmızılı formayı taşıyacak. Dün Uruguaylı eldiven için Türk Telekom'da bir imza töreni gerçekleştirilirken Başkan Mustafa Cengiz, "Muslera rakibimiz veya değil, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Kaptan gibi kaptan. Sakatlık sürecinde yokluğunu şiddetle aradık. Bizim her şeyimiz Muslera" dedi.



İNDİRİM İÇİN ÖNCÜ OLDU

Muslera ile uzun zamandır görüştüklerini kaydeden İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak şöyle konuştu: Pandemi döneminde Selçuk İnan ile indirim yapılması konusunda futbolcularla konuşmalarını rica ettim. 'Başta ben indirim yapayım, öyle söyleyeyim' dedi. Bu bir duruştur. Amerika'dan ciddi teklif aldı ama kabul etmedi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da "Kendisiyle sözleşme uzatmaktan son derece mutlu ve gururluyuz" ifadesini kullandı.



ÇOCUKLARIM TÜRK SAYILIR

Galatasaray'da kalarak doğru bir karar verdiğini belirten Muslera, "İstanbul'da kendimi ikinci evimde gibi hissediyorum. Bana gösterilen sevgi, saygı, yaklaşım beni çok etkiledi" dedi. Transfer teklifleri aldığını da doğrulayan başarılı kaleci, "Belki bazı şeyler de olabilirdi ama ilk günden beri aklımda hep Galatasaray vardı. Kafamda en ufak soru işareti yoktu. Çocuklarım burada doğdu. Onlar da Türk sayılır" diye konuştu.



Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 374 müsabakaya çıkan Muslera'nın kulübün önemli efsaneleri Metin Oktay ve Turgay Şeren ile arasında 43 maç kaldı.



14 KUPA KALDIRDI

Sarı-kırmızılı takımda 2011'den bu yana forma giyen 34 yaşındaki Muslera, 5'er Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.



RİZE VURGUSU

İmza töreni için 16 Mart'ı özellikle seçtiklerini ifade eden Albayrak, "Geçen sene Rizespor maçında Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Bu hafta oynayacağımız Rizespor maçı öncesi bu sözleşme törenini yapmayı uygun gördüm" dedi.



Türkiye'de Altay, Mert, Ersin, Uğurcan ve İrfan Can'ı çok beğendiğini belirten Muslera, Türkiye'deki kaleciler arasında "Rüştü'yü ilk sıraya yazabilirim" dedi. 3 sene sonra da futbolu bırakmayı düşünmediğini belirtirken "Kim şampiyon olacak" diye sorulmasına üzerine Türkçe, "İnşallah Galatasaray" yanıtını verdi.



