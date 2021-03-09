Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri: 'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

'deki maçında kaybedilen 2 puanın ardından Teknik Heyeti ve futbolcular stadın kötü zemininden şikayet etti. , antrenman sahalarının zemininden çok daha iyi olduğunu dile getirmişti. Peki Galatasaray'ın zemini neden bu kadar bozuldu? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 00:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

ile berabere kalan 'da gündem Türk Telekom Stadı'nın bir türlü düzeltilemeyen kötü zemini...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Şubat'ın ikinci haftasında yağan kar, sarı-kırmızılıların tüm planlarını alt üst etti. 14 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında stadın zeminin balçık haline gelmesine neden oldu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Demir Gup karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakındı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

BELHANDA'YA CEZA YOLDA!
Sivas maçı sonrasında Belhanda, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bozuk zemin üzerinden yönetimi hedef aldı. "Sosyal medyada dolaşmak yerine zeminle ilgilenmeliler'' dedi. Ancak bu sözleri tercüme edilmedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Sözleşme yenileme konusunda beklediği yanıtı alamayan ve yönetime kızgınlığını belli eden futbolcunun, ceza alması gündemde...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

NEDEN BU HALE GELDi?
Türk Telekom Stadı'nın zemini eleştiri toplarken sorun aslında ilk yapıldığı döneme kadar gidiyor. Uzmanlar, kumdan su miktarının hesaplanmasına kadar bazı hatalar yapılmış olabileceğini dile getirdi.

İşte zeminin bu kadar çok bozulmasının olası nedenleri:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Kullanılan doğal çimin yaşatılması için çimin altına seçilen malzemenin törf yerine kar suyunun da drene olabileceği kum kullanılmamış olabilir.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Uygun drenaj için öncelikli olarak metrekareye düşecek en yüksek yağmur miktarının hesaplanması ve buna göre drenaj kanallarının seçilmesi gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Statlarda ekstradan, tribünlerden ve çatıdan gelen suyun sahaya akmadan binanın dışında toplanması sağlanarak drenajının yapılması şart... Ancak Kasımpaşa maçında iki kalenin önüne de çatıdan kar topakları düştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Drenaj sistemleri yapılırken kullanılan ürünlerin maliyeti değil tesisisin ömrü boyunca kaç gün kullanılabildiğinin hesaplanması lazımdı.

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