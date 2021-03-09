Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın zemini olay olmuştu! Asıl gerçek ortaya çıktı

Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray'da gündem Türk Telekom Stadı'nın bir türlü düzeltilemeyen kötü zemini...

Şubat'ın ikinci haftasında yağan kar, sarı-kırmızılıların tüm planlarını alt üst etti. 14 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında stadın zeminin balçık haline gelmesine neden oldu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmedi.



