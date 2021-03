Galatasaray'da Fatih Terim: Herkes savaşacak

Galatasaray'da son haftalarda oynanan futbol ve alınan sonuçlar camiada tedirginlik yaşatırken, Demir Grup Sivasspor karşısında futbolcuların tepkisinin sınırlı kalması teknik heyeti kızdırdı. Fatih Terim'in "Yenilen gollerin ardından oyuna ve gole isyan edip kaledeki topu alıp santraya koşan bile yoktu. Galatasaray geçmiş yıllarda birçok maçı geriden gelerek çevirdi. BU sezon geriye düştüğümüz hiçbir maçı çeviremedik. Sahada herkes birbirine bakıyor. Bundan böyle herkes kafasını kaldıracak. Yardımlaşacak. Herkes savaşacak" dedi. Ligde şampiyonluk şanslarının sürdüğünü kaydeden tecrübeli hoca, "Her şeye rağmen bu yarışın en güçlü adayıyız. Ama mücadele etmezseniz her geçen gün erir ve sonuca ulaşamayız" diye konuştu.



KEYİFLER KAÇTI!

Son iki haftada Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan kaybeden Galatasaray, dün deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Ancak sarıkırmızılı takımda herkesin yüzünden düşen bin parçaydı. Bunun üzerine Terim, "Moral bozacak bir şey yok. Kayseri maçını kazanırsak her şey yeniden başlar" diye konuştu.



FORVETTE KiM OYNAYACAK?

Radamel Falcao, Eylül 2020'de oynanan Gaziantep maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında 2 gol attı. Duble yapan Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Sivasspor filelerine gönderdi. 2-2 biten Sivasspor maçından sonra Kayseri deplasmanında oynanacak maçı işaret ederek, "Bir sonraki maça hazırım" dedi. Ancak Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezası da bitti ve Terim'in kimi tercih edeceği merakla bekleniyor.



MAÇ ÇEVİREMİYOR

Bu sezon oynadığı maçlarda ilk golü kalesinde gören Galatasaray, bu maçlardan puan çıkaramadı. Sivas karşısında da ilk golü kalesinde gören sarı- kırmızılıların gösterdiği reaksiyon ancak bir puan getirebildi. Önceki sezonlarda yaptığı geri dönüşlerle adından söz ettiren Cimbom bu sezon geriye düştüğü 6 maçta da galibiyete ulaşamadı.