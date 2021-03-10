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Türk Telekom'a tarihi proje

G.Saray çatıya kurulacak güneş enerjisi santrali sayesinde 100 milyon lira kazanç sağlayacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:14 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Türk Telekom'a tarihi proje

ve arasında yapılan anlaşma ile Türk Telekom Stadyumu, çatısına kurulacak güneş panelleri ile kendi enerjisini üretecek. Avrupa'da bir ilk olacağı belirtilen modelle 'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Çatıdaki 40 bin metrekarelik alana Enerjisa tüm harcamaları kendisi yaparak bir santral kuracak ve 10 yıl işletecek. Daha sonra Galatasaray'a geçecek olan santral, 25 yıllık ömrü boyunca Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlayacak.

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