Türk Telekom'a tarihi proje

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılan anlaşma ile Türk Telekom Stadyumu, çatısına kurulacak güneş panelleri ile kendi enerjisini üretecek. Avrupa'da bir ilk olacağı belirtilen modelle Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Çatıdaki 40 bin metrekarelik alana Enerjisa tüm harcamaları kendisi yaparak bir santral kuracak ve 10 yıl işletecek. Daha sonra Galatasaray'a geçecek olan santral, 25 yıllık ömrü boyunca Galatasaray'a 100 milyon liranın üzerinde bir katkı sağlayacak.