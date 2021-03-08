Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

BÜLENT TİMURLENK - BAŞKA GALATASARAY ŞART
Galatasaray'ın 11'inde en zayıf halka kim diye sorsanız, herkesin ortak cevabı Linnes olur. Dün Terim'in takımı, onun bireysel hatasıyla maça 1-0 geride başladı. Ankaragücü maçından 6 adam değişmiş ama garip ikililer ortaya çıkmıştı. O garipliğe de 10 dakika dayanabildiler zaten.
Sağda başlayan Onyekuru sola, Babel de sağa geçti. Falcao'nun klas bitiriciliğiyle skor 1-1 olduğunda G.Saray topa sahip olan ama oyuna hakim takım değildi. Rıza Çalımbay'ın Karabağ karşısında bile topu rakibe veren oyununda yelpaze gibi açılan takımı, Terim'in 11'inin dengesini bozarken Galatasaray bir 45 dakikayı daha çöpe attı.
Şampiyonluk yarışında geriye düştüğünüz maçı çevirmek zorundasınız. Üstelik evinizde oynuyorsanız. Terim sahaya sürdüğü 11'den ilk yarıda 1-2'lik skoru elbette beklemiyordu, o zaman bir ya da iki değişiklik neden 46'da gelmedi?