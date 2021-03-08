Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

Son dakika spor haberi: 'ten maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

Son dakika haberleri... 'in 29. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. yazarı de sarı-kırmızılı takımın performansını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 09:41
Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

BÜLENT TİMURLENK - BAŞKA GALATASARAY ŞART

'ın 11'inde en zayıf halka kim diye sorsanız, herkesin ortak cevabı Linnes olur. Dün Terim'in takımı, onun bireysel hatasıyla maça 1-0 geride başladı. Ankaragücü maçından 6 adam değişmiş ama garip ikililer ortaya çıkmıştı. O garipliğe de 10 dakika dayanabildiler zaten.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

Sağda başlayan Onyekuru sola, Babel de sağa geçti. Falcao'nun klas bitiriciliğiyle skor 1-1 olduğunda G.Saray topa sahip olan ama oyuna hakim takım değildi. Rıza Çalımbay'ın Karabağ karşısında bile topu rakibe veren oyununda yelpaze gibi açılan takımı, Terim'in 11'inin dengesini bozarken bir 45 dakikayı daha çöpe attı.

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

Şampiyonluk yarışında geriye düştüğünüz maçı çevirmek zorundasınız. Üstelik evinizde oynuyorsanız. Terim sahaya sürdüğü 11'den ilk yarıda 1-2'lik skoru elbette beklemiyordu, o zaman bir ya da iki değişiklik neden 46'da gelmedi?

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

Kanatlar çalışmıyor, takım kulübeye bakıyordu… Babel'in penaltısından sonra geldi o değişiklikler ama oyun da bireysel yeteneklere kaldı. Feghouli adam geçecek, orta yapacak; Falcao kontrol edecek vuracak. İdman değil bu, karşında Sivas var…

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

G.Saray'da şampiyonluğa oynayan kadro havası yok. Teknik direktörünün ve kaptanının kontratı sona eriyor, yenileyen yok. Belhanda yolcu olduğunu biliyor, ilk 11'de… Yeni başkan adayları kötü fotoşoplarla yönetim kadrolarını sosyal medyada sergiliyorlar. Albayrak da çok bağırınca icraat olduğunu sanıyor…

Son dakika spor haberi: Bülent Timurlenk'ten Galatasaray maçı sonrası olay yorum! "Yolcu olduğunu biliyor"

Ali Şaşal'ın 90+7'deki kurtarışları oyunun doğrusu, işini son dakikaya bırakan G.Saray'ın büyük yanlışıydı. "Bu" şampiyon olamaz, yarışa devam için "Bir başka Galatasaray" çıkarmalılar Florya'dan…

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