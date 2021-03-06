Forma Babel’in

Galatasaray'da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürerken, en büyük soru işareti ileri uçta kimin forma giyeceği konusu. Sakatlığını atlatan Radamel Falcao, Ankaragücü karşısında 46. dakikada oyuna girse de yakaladığı tek gol pozisyonundan yararlanamadı. Kolombiyalı yıldızın eski gücünde olmadığı da gözlendi. Teknik Direktör Fatih Terim de diğer alternatifleri göz önünde bulundurmaya karar verdi. TERİM'İN, Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu ile özel görüşme yaptığı öğrenildi. İki futbolcunun enerjisine ve dinamikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen İmparator, hazır olmaları talimatını verdi. Ankaragücü maçında oyuna sonradan girip uzatma anlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun da Sivas karşılaşmasına ilk 11 başlamasına kesin gözle bakılıyor. 22 yaşındaki futbolcunun sağ kanatta oynaması bekleniyor.