Taraftar serbest mi?

Bu durum TFF gözlemcisi Murat Ilgaz ve maç temsilcisi Mehmet Tunçak'a da bildirilirken maç içinde yine teknik heyet ve futbolculara sözlü tacizlerde bulunuldu. Terim maç sonrası, "Madem taraftar alınacak Galatasaraylılar da gelsin artık" diyerek tepki koydu. Sarı-kırmızılılar bu konuyla ilgili de TFF'den açıklama bekliyor. F.Bahçe'yle oynanan derbi maçta da fazla taraftar alınması büyük tartışma yaratmıştı.