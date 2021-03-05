Yöneticiler isyan etti

Başkan Mustafa Cengiz, "Ey Serdar Tatlı! Sen de bunları izliyorsun, ben senin bundan memnun olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissediyorsan bir saniye orada durma" ifadesini kullandı.

MUSTAFA CENGIZ: Kırmızı kart bir utanç vesilesidir.

ABDURRAHIM ALBAYRAK: Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık! Adalet istiyoruz

YUSUF GÜNAY: Çifte standart var. Adalet yok

GÖZLER PFDK'YA ÇEVRİLDİ

Ankaragücü maçından sonra yaşanan patlamaların ardından şimdi PFDK'nın kararı bekleniyor. Galatasaray'ın üç yöneticisi Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim ve Arda Turan maç sonrası oldukça sert açıklamalar yaptı. Ayrıca Mohamed'in gördüğü kırmızı kart nedeniyle alacağı ceza da dikkatle takip ediliyor. Mısırlı golcü, iki maç ceza alırsa Sivas ve Kayseri (D) maçlarında görev yapmayacak.