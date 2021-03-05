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Yöneticiler isyan etti

maçının ardından 'ın üst yönetiminden arka arkaya sert açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:35 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Yöneticiler isyan etti

Başkan , "Ey ! Sen de bunları izliyorsun, ben senin bundan memnun olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissediyorsan bir saniye orada durma" ifadesini kullandı.

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maçından sonra yaşanan patlamaların ardından şimdi 'nın kararı bekleniyor. 'ın üç yöneticisi , ve ile ve maç sonrası oldukça sert açıklamalar yaptı. Ayrıca Mohamed'in gördüğü kırmızı kart nedeniyle alacağı ceza da dikkatle takip ediliyor. Mısırlı golcü, iki maç ceza alırsa ve (D) maçlarında görev yapmayacak.

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