Haberler Galatasaray Korktuğu başına geldi! Galatasaray'ı hakemler durdurdu

Korktuğu başına geldi! 'ı hakemler durdurdu

Arda’ya çalınan penaltı ve savunmaların durduramadığı ’e gösterilen kırmızı kart büyük tepki çekti. , "Tuzağa düşürüldük" diyerek böyle bir operasyona uğrayacaklarını beklediklerini ortaya koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Korktuğu başına geldi! Galatasaray'ı hakemler durdurdu

Ligde 8'de 8 yapan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen hakem kurbanı olduğu maçta 'ne 2-1 yenildi. Aslında Çarşamba akşamı oynanan maç öncesi Galatasaray'ın korktuğu başına geldi... Teknik direktör , 'a 3-2 yenilip Ziraad Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçtan sonra Başkan ve 'la yaptığı görüşmede "Asıl korkum maçı yöneten değil, VAR'daki hakemler" ifadesini kullanmıştı. Nitekim, Terim'in bu tahmini doğru çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA İPTAL ETTİ
Ankaragücü karşısında top 'ın vücuduna çarpıp eline gelmesine ve pozisyonda penaltı olmamasına karşın hakem hiç tereddütsüz düdüğü çaldı. Bu yetmezmiş gibi sarı-kırmızılı ekibin en formda ismi dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu iki pozisyonda VAR oturan ise sessizliğe gömülmeyi tercih etti. Halbuki Çakır, Dünya Kupası'nda -Nijerya maçında topun vücudundan eline gelmesi nedeniyle Rojo'ya çaldığı penaltıyı iptal etmişti.

ÇAKIR'DAN ÖZÜR DİLEYECEKTİK!
Hatta maç sonrası Terim de, "Geçen sene Vida'nın vücudundan sekip eline çarpan topu, Cüneyt Çakır bize öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik kendisinden… Bu maçtaki penaltı pozisyonunda top nereden geliyor?" diye sormaktan kendini alamadı. Öte yandan -Fenerbahçe maçı son dakikalarında 'un penaltısını vermeyen Çakır'ın Ankaragücü-Galatasaray maçına VAR hakemi olarak atanması da büyük eleştiri toplamıştı. Galatasaray şimdi MHK Başkanı 'nın istifasını istiyor.

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