Haberler Galatasaray Bu sezon geri dönüş yapamadı

Bu sezon geri dönüş yapamadı

karşısında 2-0 geriye düşen , ile bir gol bulsa da arkasını getiremedi. , bu sezon geriye düştüğü 5. maçtan da yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Bu sezon geri dönüş yapamadı

deplasmanında 'ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı- kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. maçında da ilk golü yiyen olan , mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyete engel olamamış ve maçı çevirememişti. 'da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, 'a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.

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