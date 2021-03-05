Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Erdoğan'ın golüyle mağlup duruma düşen Sarı- kırmızılılar, karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Karagümrük maçında da ilk golü yiyen olan Galatasaray, mücadelede eşitliği yakalasa da mağlubiyete engel olamamış ve maçı çevirememişti. Konya'da geriye düştüğü maçı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a derbide de 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında da geri dönüşü sağlayamadı.
Bu sezon geri dönüş yapamadı
Ankaragücü karşısında 2-0 geriye düşen Galatasaray, Kerem ile bir gol bulsa da arkasını getiremedi. Cimbom, bu sezon geriye düştüğü 5. maçtan da yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50