Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Savaş Çorlu: Cüneyt Çakır Türkiye'nin en büyük eyyamcısı

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Mücadeleye gerek orta hakem Halil Umut Meler, gerekse VAR hakemi Cüneyt Çakır verdiği ve vermediği kararlarla damga vurdu. Bu karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, VAR hakemi Cüneyt Çakır için, "Cüneyt Çakır Türkiye'nin en büyük hakemi değil en büyük eyyamcısıdır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)