Ankaragücü maçı sonrası hakemler Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır'ı sert bir şekilde eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemlerin kendilerini hedeften alamayacaklarını söyledi. Bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim gücümüzde inancımız da, yüreğimizde bunların altından kalmaya yeter. Alışkınız biz bunlara. Biz bunlara rağmen şampiyon oluyoruz zaten olduğumuz zaman. Birkaç haftadır süre gelen bizim maçlardaki çok enteresan kararların inşallah sonuncusu olur" diye konuştu.
Fatih Terim: İnadına şampiyon olacağız
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Yüreğimiz bunların altından kalkmaya yeter" dedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:39 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50