Fatih Terim: İnadına şampiyon olacağız

Ankaragücü maçı sonrası hakemler Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır'ı sert bir şekilde eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemlerin kendilerini hedeften alamayacaklarını söyledi. Bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim gücümüzde inancımız da, yüreğimizde bunların altından kalmaya yeter. Alışkınız biz bunlara. Biz bunlara rağmen şampiyon oluyoruz zaten olduğumuz zaman. Birkaç haftadır süre gelen bizim maçlardaki çok enteresan kararların inşallah sonuncusu olur" diye konuştu.