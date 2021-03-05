Haberler Galatasaray Fatih Terim: İnadına şampiyon olacağız

: İnadına şampiyon olacağız

'ın tecrübeli çalıştırıcısı mücadele sonrası yaptığı açıklamada "Yüreğimiz bunların altından kalkmaya yeter" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:39 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Fatih Terim: İnadına şampiyon olacağız

maçı sonrası hakemler ve 'ı sert bir şekilde eleştiren Teknik Direktörü , hakemlerin kendilerini hedeften alamayacaklarını söyledi. Bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim gücümüzde inancımız da, yüreğimizde bunların altından kalmaya yeter. Alışkınız biz bunlara. Biz bunlara rağmen şampiyon oluyoruz zaten olduğumuz zaman. Birkaç haftadır süre gelen bizim maçlardaki çok enteresan kararların inşallah sonuncusu olur" diye konuştu.

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