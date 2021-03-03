Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Galatasaray maçı sonrası Arda Turan'dan olay Kadıköy yorumu!

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası 'dan olay yorumu!

Son dakiak haberi: 'ın takım kaptanlarından , mağlubiyetinin ardından hakemleri sert sözlerle eleştirdi. Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyona isyan eden tecrübeli futbolcu, "Bir dirsek olayı var. 'de ilk hafta rakip bize dirsek atınca penaltı, Marcao'nun eli değince penaltı, 'de Donk'a dirsek atılınca penaltı değil." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 21:23 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 21:30
Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Galatasaray maçı sonrası Arda Turan'dan olay Kadıköy yorumu!

'ın takım kaptanlarından , mağlubiyetinin ardından hakemleri sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, özellikle 'in kırmızı kart gördüğü pozisyona isyan ederken, 'deki Fenerbahçe derbisinden örnek vererek TFF ve 'ye yüklendi.

Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var.

Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri mutlaka çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa, biz buna da razıyız.

Bir dirsek olayı var. 'de ilk hafta rakip bize dirsek atınca penaltı, Marcao'nun eli değince penaltı, Kadıköy'de Donk'a dirsek atılınca penaltı değil. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz.

%85'iniz futbolu bilmiyorsunuz, o CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz, bir standart olsun istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray büyük bir camia, muhtemelen hocamız herkesi her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur.

topa vuruyor, kafasına geliyor, 'Önce topa vurdu' diyorsun, ', tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam' diyorsun, devam ediyorsun. Luyindama'ya vuruluyor, kaş yaralıyor, yeterince tehlikeli olmuyor."

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