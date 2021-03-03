Son dakika spor haberleri: Ankaragücü Galatasaray maçı sonrası Arda Turan'dan olay Kadıköy yorumu!

Galatasaray'ın takım kaptanlarından Arda Turan, Ankaragücü mağlubiyetinin ardından hakemleri sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, özellikle Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyona isyan ederken, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinden örnek vererek TFF ve MHK'ye yüklendi.

Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var.

Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri mutlaka çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa, biz buna da razıyız.

Bir dirsek olayı var. Rize'de ilk hafta rakip bize dirsek atınca penaltı, Marcao'nun eli değince penaltı, Kadıköy'de Donk'a dirsek atılınca penaltı değil. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz.

%85'iniz futbolu bilmiyorsunuz, o CV'nin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz, bir standart olsun istiyoruz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray büyük bir camia, muhtemelen hocamız herkesi her şeyi nasıl yeneriz diye bir taktik bulur.

Diagne topa vuruyor, kafasına geliyor, 'Önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacığım, tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam' diyorsun, devam ediyorsun. Luyindama'ya vuruluyor, kaş yaralıyor, yeterince tehlikeli olmuyor."