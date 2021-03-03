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'ın maçı öncesi 'den flaş uyarı! "Gevşeklik..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, maçı öncesi hazırlıklarını devam ettiği sırada maç toplantısı düzenledi. , yaptığı konuşmada oyuncularının rehavete kapılmasını istemediğini ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:25
Galatasaray'ın Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'den flaş uyarı! "Gevşeklik..."

Sekiz maçlık galibiyet serisi yakalayan , deplasmanından da üç puanla dönmek istiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, lig sonuncusu rakiplerinin can havliyle oynayacağını söyleyen , oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Maçların zorluğunu, ligdeki sıralamalar belli etmiyor. Hatta bazen kâğıt üstünde daha kolay gözüken karşılaşmalar çok daha zorlayıcı olabiliyor. Gevşeklik istemiyorum" diye konuştu.

KADROYU BOZMAYACAK

Ankaragücü maçı öncesi Feghouli ve Falcao'nun tamamen iyileşmesi ve Oğulcan'ın cezasının bitmesi yüzleri güldürüyor.

Hemen her mevkide alternatifleri artan Fatih Hoca yine de son haftaların kazanan kadrosunu bozmayı düşünmüyor. Terim, idmanlardaki hırsıyla göze batan Taylan'ın kasığında ağrı oluşmasından dolayı ön liberoda Etebo'yu görevlendirmesi bekleniyor.

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