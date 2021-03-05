TFF’den dört sevk bardağı taşırdı

Federasyon, dünkü toplantısı sonrasında Başkan Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve kırmızı kart gören Mostafa Mohamed PFDK'ya sevk etti. G.Saray Kulübü 'talimatlara aykırı hareket' ve sosyal medya hesabından 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' yapıldığı için, Başkan Cengiz ile yöneticiler Albayrak ve Günay da 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi. Mostafa 'kural dışı hareketi' sebebiyle gönderildi. Karar taraftarın büyük tepkisini çekti.