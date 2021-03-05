Haberler Galatasaray TFF’den dört sevk bardağı taşırdı

’den dört sevk bardağı taşırdı

maçında hakem ve VAR'daki 'ın tartışmalı kararlarıyla yara alan 'a bir şok haber de 'den geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:44 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
TFF’den dört sevk bardağı taşırdı

Federasyon, dünkü toplantısı sonrasında Başkan , Abdürrahim Albayrak, ve kırmızı kart gören PFDK'ya sevk etti. G.Saray Kulübü 'talimatlara aykırı hareket' ve sosyal medya hesabından 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' yapıldığı için, Başkan Cengiz ile yöneticiler Albayrak ve Günay da 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi. Mostafa 'kural dışı hareketi' sebebiyle gönderildi. Karar taraftarın büyük tepkisini çekti.

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