Federasyon, dünkü toplantısı sonrasında Başkan Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve kırmızı kart gören Mostafa Mohamed PFDK'ya sevk etti. G.Saray Kulübü 'talimatlara aykırı hareket' ve sosyal medya hesabından 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' yapıldığı için, Başkan Cengiz ile yöneticiler Albayrak ve Günay da 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi. Mostafa 'kural dışı hareketi' sebebiyle gönderildi. Karar taraftarın büyük tepkisini çekti.
TFF’den dört sevk bardağı taşırdı
Ankaragücü maçında hakem Halil Umut Meler ve VAR'daki Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararlarıyla yara alan Galatasaray'a bir şok haber de TFF'den geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:44 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50