Galatasaray şampiyonluğa daha yakın

Galatasaray'ın eski oyuncularından Ayhan Akman, lig yarışında sarı-kırmızılı takımı avantajlı gördüğünü söyledi. Galatasaray'ın iyi bir çıkış yakaladığını belirten Akman, "Ligde 14 maç kaldı. Galatasaray'ın fikstürü Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre çok daha avantajlı... Nispeten kolay bir trafiğe giriyor. Hatay deplasmanına kadar 4'te 4 yaparsa şampiyonluğa daha yakın" dedi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ayhan Akman, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşünün çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Arda özel bir oyuncu. Teknik ekip, oyuncular ve taraftarla olan ilişkileri nedeniyle gerçek lider pozisyonunda" dedi.



ALİ KENDİ KARAR VERDİ

Ayhan Akman, gelecek sezon için Eintracht Frankfurt ile anlaşan yeğeni eski Bursasporlu Ali Akman'ın yurt dışında oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Galatasaray'la da anılan Ali ile ilgili, "Teklifler vardı ama gelişimi açısından Bundesliga'ya gitmesinin daha doğru olduğunu düşündü ve özgür iradesiyle karar verdi" ifadelerini kullandı.