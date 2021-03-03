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şampiyonluğa daha yakın

'ın eski oyuncularından , lig yarışında sarı-kırmızılı takımı avantajlı gördüğünü söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray şampiyonluğa daha yakın

'ın eski oyuncularından , lig yarışında sarı-kırmızılı takımı avantajlı gördüğünü söyledi. Galatasaray'ın iyi bir çıkış yakaladığını belirten Akman, "Ligde 14 maç kaldı. Galatasaray'ın fikstürü ve 'ye göre çok daha avantajlı... Nispeten kolay bir trafiğe giriyor. deplasmanına kadar 4'te 4 yaparsa şampiyonluğa daha yakın" dedi. 'da 'a konuşan Ayhan Akman, 'ın Galatasaray'a dönüşünün çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, " özel bir oyuncu. Teknik ekip, oyuncular ve taraftarla olan ilişkileri nedeniyle gerçek lider pozisyonunda" dedi.

ALİ KENDİ KARAR VERDİ
Ayhan Akman, gelecek sezon için ile anlaşan yeğeni eski Bursasporlu 'ın yurt dışında oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Galatasaray'la da anılan Ali ile ilgili, "Teklifler vardı ama gelişimi açısından 'ya gitmesinin daha doğru olduğunu düşündü ve özgür iradesiyle karar verdi" ifadelerini kullandı.

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