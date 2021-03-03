Ankaragücü - Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, Ankara Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk oluyor.Sarı-kırmızılılar, Başkent deplasmanından zaferle ayrılıp galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Hikmet Karaman yönetimindeki Ankaragücü de sürpriz peşinde...





ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Gedson, Etebo, Onyekuru, Arda, Emre Kılınç, Mohamed

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Ankaragücü - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

BELHANDA, LUYINDAMA VE TAYLAN SINIRDA

Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde İstanbul'da oynayacakları Sivasspor mücadelesinde yer alamayacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada kalesinde 19 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 13 maçta da kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 52 golle, 56 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.