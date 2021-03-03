GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırtan anlar ise ekranlara yansımadı. İşte o kare...
03 Mart 2021 Çarşamba 21:26, Güncelleme 03.03.2021 21:35
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...