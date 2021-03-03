Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i çıldırtan anlar ise ekranlara yansımadı. İşte o kare...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

Son 8 lig maçından galibiyetle ayrılan ve averajla lider durumda bulunan Sarı-Kırmızılı ekibin serisi Başkent'te son buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

Ankaragücü'nün 45+1'de İbrahim ve 55'te Saba ile bulduğu gollere Galatasaray, 90+2'de Kerem Aktürkoğlu ile yanıt verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

Sahadan 2-1 galip ayrılan Ankaragücü, 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı, puanını 23'e yükselterek nefes aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim resmen çıldırdı! İşte o anlar...

8 maç sonra kaybeden Galatasaray, averajla Beşiktaş'ın önünde liderliğini sürdürdü. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 57'de direkt kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA