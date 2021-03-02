Mostafa Mohamed için flaş sözler! "Türkiye'de dengeleri değiştirdi"

Galatasaraylı Mostafa Mohamed gol attıkça hem Türkiye'de, hem de Mısır'da gündem olmaya devam ediyor... Son olarak Mısır'da yayınlanan Günaydın Mısır adlı programda ünlü spor yorumcusu, Mohamed'in performansına ilişkin konuştu.

"MOHAMED DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"



Mohamed ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Tüm takım Mohamed'e bağlı hale geldi ve Mohamed, şu anda takımının en önemli ismi. Türkiye'deki spor yorumcuları onun ne denli bir profesyönel olduğunu söylüyor. Türkiye'de koşullar zor ve Mısır'dakinden farklı. Mostafa Mohamed'in yetenekleri onu herhangi bir lige oynamaya uygun kılıyor. İngiltere Ligi onun için en uygun lig çünkü çok güçlü bir fiziğe sahip, kolayca gol atabiliyor. Crystal Palace takımının ilgisini takip ediyoruz. 22 milyon euroluk teklifin olduğu bilgisi doğru değil. İngiltere'de onu transfer etmek isteyen kulüpler var ama resmi girişimler yaz aylarında olacak. Transfer dönemini ve takımındaki gelişimini ilgiyle takip ediyoruz. Türkiye'de oynamaya devam etmeli, Şampiyonlar Ligi'nde oynamalı ve Avrupa'ya uyum sağlamalı."





