Haberler Galatasaray Mostafa Mohamed için flaş sözler! "Türkiye'de dengeleri değiştirdi"

için flaş sözler! "Türkiye'de dengeleri değiştirdi"

'ın ara sezonunda kadrosuna kattığı , son olarak BB Erzurumspor karşılaşmasında attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim olmuştu. Mohamed'in attığı goller Türkiye'nin yanı sıra 'da da gündem olmaya devam ediyor. Bununla beraber Mısır'da yayınlanan bir tv programında (Günaydın Mısır), Mohamed'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 13:02
Mostafa Mohamed için flaş sözler! "Türkiye'de dengeleri değiştirdi"

Galatasaraylı gol attıkça hem Türkiye'de, hem de 'da gündem olmaya devam ediyor... Son olarak Mısır'da yayınlanan Günaydın Mısır adlı programda ünlü spor yorumcusu, Mohamed'in performansına ilişkin konuştu.

"MOHAMED DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"

Mohamed ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Tüm takım Mohamed'e bağlı hale geldi ve Mohamed, şu anda takımının en önemli ismi. Türkiye'deki spor yorumcuları onun ne denli bir profesyönel olduğunu söylüyor. Türkiye'de koşullar zor ve Mısır'dakinden farklı. Mostafa Mohamed'in yetenekleri onu herhangi bir lige oynamaya uygun kılıyor. İngiltere Ligi onun için en uygun lig çünkü çok güçlü bir fiziğe sahip, kolayca gol atabiliyor. takımının ilgisini takip ediyoruz. 22 milyon euroluk teklifin olduğu bilgisi doğru değil. İngiltere'de onu etmek isteyen kulüpler var ama resmi girişimler yaz aylarında olacak. Transfer dönemini ve takımındaki gelişimini ilgiyle takip ediyoruz. Türkiye'de oynamaya devam etmeli, Şampiyonlar Ligi'nde oynamalı ve Avrupa'ya uyum sağlamalı."


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