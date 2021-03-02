Aliou Dieng Galatasaray'a transferi için kriz çıkardı! Hocasına talebi...

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Aliou Dieng'den flaş talep... Arap basınında konu ile ilgili yer alan haberde, 23 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmzılı kulübe transfer olmak için özel bir mesaj gönderdiği aktarıldı.

'OYNAT BENİ HOCA!'

Haberde, genç futbolcunun Galatasaraylı scoutlar tarafından izlendiği ve beğenildiği bilgisine yer verilirken, Al Ahly'de istediği kadar forma şansı bulamamasından dolayı yakındığı ifade edildi.

Dieng'in, Pitso Mosimane'ye ilk 11'de yer almak için mesaj gönderdiği ve Galatasaray'a transfer olması için bunun olması gerektiğini söylediği yazıldı.

Mosimane'nin genel itibarıyla orta alanda Amr El Solia ve Hamdi Fathi'yi oynatmasının oyuncunun sinirlerini hayli gerdiği dile getirildi.

Al Ahly, oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez Aliou Dieng'e ilk 11'de yer vermişti.



