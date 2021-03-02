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transferi için kriz çıkardı! Hocasına talebi...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ara sezonunda kadrosuna katmak istediği bilinen , takımı Al Ahly'de krize neden oldu. Arap basınında yer alan bilgilere göre Aliou Dieng, hocası Pitso Mosimane'den Galatasaray'a transfer olmak için flaş bir talepte bulundu. İşte o gelişme... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 13:53
Aliou Dieng Galatasaray transferi için kriz çıkardı! Hocasına talebi...

'ın hedefleri arasında yer aldığı bilinen 'den flaş talep... Arab basınında konu ile ilgili yer alan haberde 23 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmzılı kulübe transfer olmak için özel bir mesaj gönderdiği aktarıldı.

'OYNAT BENİ HOCA!'
Haberde, genç futbocunun Galatasaraylı scoutlar tarafından izlendiği ve beğenildiği bilgisine yer verilirken, Al Ahly'de istediği kadar forma şansı bulamamasından dolayı yakındığı aktarıldı.

Dieng'in, Pitso Mosimane'ye ilk 11'de yer almak için mesaj gönderdiği ve Galatasaray'a transfer olması için bunun olması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Mosimane'nin genel itibarıyla orta alanda Amr El Solia ve Hamdi Fathi'yi oynatmasının oyuncunun sinirlerini hayli gerdiği dile getirildi.

Al Ahly, oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez Aliou Dieng'e ilk 11'de yer vermişti.

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